«السرد المستحيل.. دراسات في السرد العربي» جديد الناقد حسن سرحان

يصدر قريبًا عن دار خطوط وظلال في الدراسات، كتاب السرد المستحيل: دراسات في السرد العربي، تأليف الناقد والاكاديمي العراقي حسن سرحان، الغلاف للفنان محمد العامري .

أشار الناقد العراقي حاتم الصكر في مقدمته للكتاب إلى ان " السرد المستحيل الذي عنون به د. حسن سرحان كتابه هو ذلك السرد غير الطبيعي، الذي يؤدي وظيفته موتى أو مجانين، وما يتداعى عن ذلك من سرد مبهم، وسرد مشكوك فيه، وذلك من منظور علم السرد ما بعد الكلاسيكي.

وتابع" أما الكتاب ذاته فهو معني في المقام الأول بحقل النظرية السردية.وبالتحديد، ما يتعلق بالرواية العربية التي تعيش -بتصوره- تحت وطأة مهيمنات ثيماتية تتمثل في الدين والسياسة، أو ما يختصره في مصطلح (الثيولوجيا السياسية). وعلى هذا الأساس يبحث عن مسارات جديدة للرواية العربية تحررها مما يسميه (الصنميات الثيمية) انطلاقًا من تحرير الشخصيات الروائية، بالنظر إلى التلازم السيمولوجي السردي ما بين الثيمة والشخصية.

وأضاف "وذلك بتخليق نوعيات جديدة من الشخصيات الروائية التي تختلف في وعيها وسلوكها وعلاقتها بالعالم. ولأنه معني باستجلاب آخر طرازات الكتابة وسجالات المصطلح، كما يتضح من كثافة ودلالات استشهاداته يستدعي الجدل الدائر حول رواية ما بعد الحداثة والأدب الشعبي، ليدفع باتجأه (البارا أدب) كمصطلح قياسي لإنصاف الأدب الشعبي والتطامن مع الثقافة الجماهيرية باعتبارها أهم الروافد لروائيي ما بعد الحداثة، ويعني بذلك المصطلح كل نص لا يجزم بانتمائه إلى الأدب الرفيع.

ويختم ومن ذات المنطلق التحليلي يُخضع المنجز الروائي العراقي لمساءلات جريئة حيث يسجل عدم رضاه عن الرواية العراقية في لقطتها الراهنة، كما يتساءل عن سر خصومة الرواية العراقية مع الزمن المضارع، بمقتضى هاجس العودة إلى التاريخ، في الوقت الذي يؤكد فيه ظهور أدب نسوي عراقي يزاحم النتاج الرجالي ويتفوق عليه.