«الصحة العالمية»: كورونا يواصل تعطيل الخدمات الصحية الأساسية في 90% من البلدان

قالت منظمة الصحة العالمية إن فيروس (كورونا) يواصل تعطيل الخدمات الصحية الأساسية في حوالي 90% من البلدان، وإن الجولة الثانية من المسح الذي أجرته كشف أنه بعد مرور عام على انتشار الفيروس عالميا فإن حوالي 90% من البلدان لاتزال تبلغ عن تعطل واحد أو أكثر في الخدمات الصحية الأساسية وبما يظهر عدم وجود تغيير كبير على المستوى العالمي منذ المسح الأول الذي أجرته المنظمة بهذا الخصوص في صيف 2020.



وذكر تقرير أصدرته المنظمة اليوم الجمعة أنه برغم ذلك تناقص حجم ومدى الاضطرابات داخل البلدان بشكل عام، ولفت إلى أن البلدان أفادت في عام 2020 بأن حوالى نصف الخدمات الصحية الأساسية قد تعطل، وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 أبلغت عن إحراز تقدم مع تعطل ما يزيد قليلا عن ثلث الخدمات.



وأوضح أن أكثر من نصف الدول التي تم التشاور معها تقول إنها عينت موظفين إضافيين لتعزيز القوى العاملة الصحية وإعادة توجيه المرضى إلى مرافق رعاية أخرى، بالإضافة إلى التحول إلى طرق بديلة لتقديم الرعاية مثل تقديم المزيد من الخدمات المنزلية والوصفات الطبية لعدة أشهر للعلاجات وزيادة استخدام التطبيب عن بعد، ولفت إلى أنه على الرغم من استعانة البلدان بموظفين جدد الا ان مايصل الى 66% من البلدان تواصل الإبلاغ عن الأسباب المتعلقة بالقوى العاملة الصحية باعتبارها أكثر الأسباب شيوعا لانقطاع الخدمة، وأن سلاسل التوريد ما تزال معطلة أيضا فيما يقرب من ثلث البلدان مما يؤثر على توافر الأدوية الأساسية ووسائل التشخيص ومعدات الحماية الشخصية اللازمة لتوفير الرعاية بشكل آمن وفعال.



وأوصى التقرير مختلف البلدان باتخاذ قرارات مهمة عند الاستجابة لفيروس (كورونا) إذا وجدت أنها قد تؤثر سلبا على الوصول إلى الرعاية في القضايا الصحية الأخرى؛ مثل إعادة نشر الموظفين لتقديم الإغاثة ضمن الاستجابة للفيروس وأيضا الإغلاق المؤقت للمرافق والخدمات الصحية.