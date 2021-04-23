إمام مسجد عمر بن عبدالعزيز ببني سويف: «رمضان» شهد أهم انتصاراتنا

بحضور المحافظ

أكد الشيخ أحمد عبد العال إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بنى سويف، اليوم الجمعة، أن أهم أيام النصر والعزة والشرف في تاريخنا الحديث هو يوم العاشر من شهر رمضان 1393ه/1973م حينما وفق المولى عزوجل قواتنا المسلحة المصرية لتحقيق النصر والعزة والكرامة وتحطيم أسطورة الجيش الذي لا يقهر ، وأن شعار الجندي المصري " الله أكبر الله أكبر"مع الصيام والقيام والقرآن والدعاء الصادق.

جاء ذلك خلال إقامة شعائر صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز ، بحضور المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، اللواء حسام حمودة السكرتيرالعام المساعد، ومحمد رياض نائب رئيس المدينة، الشيخ عمر الناضوري مدير إدارة أوقاف البندر، المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة المسجد، وذلك وسط التزام بضوابط وزارة الأوقاف وتطبيق التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية،فيما يتعلق بارتداء الكمامات والحفاظ على تحقيق التباعد بين المصلين.



وتناولت خطبة الجمعة موضوع" أيام العزة والنصر في الشهر الفضيل"والتي أشار خلالها إمام المسجد إلى أن المولى عزوجل قد اختص الشهر الكريم بالعديد من الفضائل ، فكما أنه شهر العبادة والقرآن والصيام والقيام والذكر ، فهو أيضا شهر العزة والكرامة والجهاد والدفاع عن الأرض والدين ، لافتا إلى أن الشهر الفضيل قد شهد معارك وحروب فاصلة في تاريخ الدعوة الإسلامية والحفاظ على الكرامة والأرض، مثل يوم بدر وفتح مكة وعين جالوت وغيرها من الأحداث الهامة التي وقعت في الشهر الكريم وصولا إلى انتصار العاشر من رمضان.

وفى سياق متصل واصلت مديرية أوقاف بنى سويف بقيادة الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال الصلوات الخمس والتزام كافة المصليين خلال تواجدهم بالمسجد بارتداء الكمامة واصطحاب السجادة الشخصية حرصا على سلامتهم من فيروس كورونا المستجد.