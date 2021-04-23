الجمعة 23 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بحضور المحافظ

إمام مسجد عمر بن عبدالعزيز ببني سويف: «رمضان» شهد أهم انتصاراتنا

مسجد عمر بن عبد العزيز
مسجد عمر بن عبد العزيز

أكد الشيخ أحمد عبد العال إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بنى سويف، اليوم الجمعة، أن أهم أيام النصر والعزة والشرف في تاريخنا الحديث  هو يوم العاشر من شهر رمضان 1393ه/1973م حينما وفق المولى عزوجل قواتنا المسلحة المصرية لتحقيق  النصر والعزة والكرامة  وتحطيم أسطورة الجيش الذي لا يقهر ، وأن شعار الجندي المصري " الله أكبر الله أكبر"مع الصيام والقيام والقرآن والدعاء الصادق.

 

جاء ذلك خلال إقامة شعائر صلاة  الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز ، بحضور المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، اللواء حسام حمودة السكرتيرالعام المساعد، ومحمد رياض نائب رئيس المدينة، الشيخ عمر الناضوري  مدير إدارة أوقاف البندر، المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة المسجد، وذلك وسط التزام بضوابط وزارة الأوقاف وتطبيق التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية،فيما يتعلق بارتداء الكمامات والحفاظ على تحقيق التباعد  بين المصلين.


وتناولت خطبة الجمعة موضوع" أيام العزة والنصر في الشهر الفضيل"والتي  أشار خلالها إمام المسجد إلى  أن المولى عزوجل قد اختص الشهر الكريم  بالعديد من الفضائل ، فكما أنه شهر العبادة والقرآن والصيام والقيام والذكر ، فهو أيضا شهر العزة والكرامة والجهاد والدفاع عن الأرض والدين ، لافتا إلى أن الشهر الفضيل قد شهد معارك وحروب فاصلة في تاريخ الدعوة  الإسلامية والحفاظ على الكرامة والأرض، مثل يوم بدر وفتح مكة وعين جالوت وغيرها من الأحداث الهامة التي وقعت في الشهر الكريم وصولا إلى انتصار العاشر من رمضان.

 

وفى سياق متصل واصلت مديرية أوقاف بنى سويف بقيادة الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال الصلوات الخمس والتزام كافة المصليين خلال تواجدهم بالمسجد بارتداء الكمامة واصطحاب السجادة الشخصية حرصا على سلامتهم من فيروس كورونا المستجد.

مسجد عمر بن عبد العزيز
مسجد عمر بن عبد العزيز
بني سويف سويف محافظ صلاة جمعة

الأكثر قراءة

بعد إعلانها رسميا.. أسباب زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه اليوم

موجة حارة ورياح وفرص لأمطار.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

حر ورياح.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد

الأهلي يطالب بتأجيل مباراة القمة.. واتحاد الكرة يتحفظ

يعمل بأحد البنوك الكبرى.. 7 معلومات عن الشقيق الأصغر للرئيس مبارك

حقيقة إلغاء النظام الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

د. محمود خليل يكتب: الحزن المكتوم يربك العقل

محمد عبدالعزيز يكتب : إنهم السادة يا سادة.. الإمام الشافعي

مؤمن المحمدي

محمد أفندي ناشد

بسنت حسن

عودة الندل

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

«الرئاسية للكنائس بفلسطين» تحيي صمود المقدسيين في مواجهة إرهاب الاحتلال

«التحرير الفلسطينية»: ما يحدث في القدس إرهاب دولة ومحاولة بائسة لتطبيق قوانين عنصرية

60 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة الثانية من رمضان بالمسجد الأقصى