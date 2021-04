توقيت عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11 والإعادة| أحداث الحلقات

مع تصاعد الأحداث يلجأ الكثير من المشاهدين بإدارة محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة توقيت عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11 والإعادة والتي أصبحت تتصدر قائمة أكثر الكلمات البحثية يوميا عبر المنصات الإلكترونية لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة له و أبرز نجوم الفن المشاركين في العمل.



توقيت عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11 والإعادة

يعرض الجزء الثاني من مسلسل الاختيار " رجال الظل" عبر شاشة مجموعة قنوات "ON" حيث يمكن متابعة أحداث الحلقة 11 على شاشة قناة "ON E" في تمام الساعة التاسعة مساءا ويعود خلال اليوم مرتين الأولى الساعة 4 فجرا على قناة ON والثانية الساعة الثالثة والنصف في اليوم التالي فيما عرض على شاشة قناة ON Drama الساعة الرابعة فجرا والإعادة الساعة الحادية عشر صباحا والإعادة الثانية الساعة الرابعة وخمس وأربعين دقيقة مساء اليوم التالي وتدور أحداث المسلسل حول تضحيات رجال الشرطة من أجل استعادة السيطرة ونشر الأمن والأمان عقب الإطاحة بحكم الإخوان.



القنوات الناقلة لمسلسل الاختيار 2 في رمضان

يمكن متابعة أحداث الحلقة 11 على مجموعة قنوات ON و "أبو ظبي" و" ايه آر تي حكايات" ومنصة " Watch It" التي شهدت اغتيال الشهيد محمد مبروك في عملية إرهابية عقب إبلاغ زميل دفعته الخائن أحمد عويس ضابط المرور خط سيره اليومي للجماعات الإرهابية للتصفيته قبل الإدلاء بشهادته عنهم أمام المحكمة كما تشهد الحلقة أيضاً استشهاد البطل أحمد سمير ضابط الامن المركزي الذي استشهد أثناء الضبط على مرتكبي اغتيال الشهيد البطل محمد مبروك مما يضطر الضابط يوسف الرفاعي إلى فسخ خطبته من عليا خوفا عليها.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 على ART حكايات

أبرز نجوم الفن المشاركين في مسلسل الاختيار 2

يشارك في بطولته الفنان كريم عبد العزيز والفنان إياد نصار والفنان أحمد مكي والفنانة بشرى والفنانة أسماء أبو اليزيد و إنتاج تامر مرسي وشركة سينرجي للإنتاج الفني ومن إخراج بيتر ميمي وتأليف هاني سرحان.