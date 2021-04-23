جمال الطيب: «التاريخ الإنساني للسد العالي» كتاب لا يفارقني

في اليوم العالمي للكتاب

بمناسبة احتفاء العالم باليوم العالمي للكتاب الموافق اليوم 23 من ابريل، كان لدينا سؤالا حاضر بمناسبة هذا اليوم عن اهم وابرز الكتب التي لايمكن لكاتب الاستغناء عنها كان السؤال موجها للكاتب والناقد الأدبي جمال الطيب والذي قال: يأتي كتاب "حكايات من دفتر الوطن" للكاتب الراحل "صلاح عيسي"، والذي يشتمل على حكايات تاريخية يحكي فيها عن طومان باى وثورته على القضاء فى عصره، و"سليمان الحلبي" الذي جاء من الشام لقتل كليبر، وحادثة دنشواي والهلباوي وغيرهم الكثير من الحكايات.

الكتاب الثاني "اليوم السابع.. الحرب المستحيلة.. حرب الاستنزاف" للكاتب الراحل "محمود عوض" والذي يحكي فيه قصة حرب الاستنزاف التى وقعت بين يوليو 1967 وأغسطس 1970، والذي اعتبر هذه الفترة التى امتدت ثلاثة أعوام، يومًا واحدًا متصلًا هو اليوم السابع، المُكمّل لحرب الأيام الستة، وهى الأيام التى وقعت فيها نكسة 5 يونية عام 1967، لكن اليوم السابع كان له طعم مختلف، هو طعم الانتصار الذى بدأ بتكوين جيش، قامت مصر ببنائه طوبة طوبة.. مقاتلًا مقاتلًا.. وسلاحًا بعد سلاح.

الكتاب الثالث هو "التاريخ الإنساني للسد العالي" للقاص "يوسف فاخوري" أمد الله في عمره, وهو شهادات إنسانية اختارهم "فاخوري" من فئات مختلفة تشمل عمال ومهندسين عملت في مشروع السد العالي, وانعكاساته على مدينة "أسوان" وجغرافيتها وحياتها الاجتماعية بعد رحلات الوافدين إليها.

الكتاب الرابع "اليهود والسينما في مصر والعالم العربي" للباحث والناقد السينمائي الراحل "أحمد رأفت بهجت" يقوم من خلاله بسرد التاريخ والنواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من خلال رصده لصناعة السينما والدور اليهودي فيها بمختلف مجالاتها، كما يتناول بموضوعية طرح كافة الآراء: المؤيدة والمعارضة، المحبّذة والمستهجِنة، وينتهج من خلال بحثه منهجًا يطرح من خلاله مختلف الآراء على تباينها ثم يقوم هو بتفنيدها.

الكتاب الخامس والأخير "تأملات في الإنسان" للناقد الراحل "رجاء النقاش" وهو يضم مجموعة مقالات عن التجارب الشخصية التى عاشها الكاتب الراحل بنفسه أو عن طريق قراءته لتجارب الآخرين. وتدور أغلب المقالات حول فكرة خصومة الانسان مع الحياة وتتمثل فى الكثير من الاسئلة التى تؤرق الإنسان طوال حياته ويقدم الكتاب أمثلة من تجارب كتاب مشهورين ولمحات من حياتهم, ويتحدث أيضًا عن معانى الحياة كالحب والمشاعر والالم والمعاناة والصمت, قد تبدو حزينة ولكنه يخرج من ثناياها ما يدعوك للتفاؤل وحُب الحياة.