الجمعة 23 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«التعاون الإسلامي» تستنكر محاولات الحوثي لإطلاق ثلاث مسيرات مفخخة باتجاه السعودية

الأمين العام لمنظمة
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيانٍ له اليوم، عن إدانته واستنكاره الشديدين للمحاولات الحوثية الفاشلة بإطلاق ثلاث طائرات مسيرة "مفخخة" بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن فجر اليوم من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى أهدافها.

وأكد الأمين العام على إدانة منظمة التعاون الإسلامي للممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يمدها بالمال والسلاح، التي تعـد "جرائم حرب" تخالف الأعراف الدولية والقوانين الإنسانية.

وجدد العثيمين، التأكيد على وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

 اعتراض ثلاث طائرات مفخخة 

‏‎وفي وقتٍ سابق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اعتراض وتدمير ثلاث طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية، وخميس مشيط، وجازان. 

وأشار التحالف العربي في بيانه، إلى صد وتدمير محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات العملياتية  اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

 إدانة الهجمات الحوثية 

وعلى الصعيد الدولي، أدان مندوب المملكة الدائم لدى ‏الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، الهجمات الممنهجة من المليشيات الحوثية على المنشآت ‏النفطية والمدنيين والبنية التحتية في المملكة، معرباً عن شجبه للدور الإيراني الهدام في ‏هذا الشأن وفي هجمات أخرى على المملكة، الذي أشارت إليه عدد من التقارير الأممية ‏مثل بعض تقارير الأمين العام لتنفيذ القرار 2231 وتقارير فريق الخبراء التابع للجنة ‏الجزاءات الخاصة باليمن (2140). ‏

وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، خلال جلسته المنعقدة ‏أمس الخميس عبر الاتصال المرئي، دعا مندوب المملكة، مجلس الأمن، للوقوف بحزم تجاه هذه الهجمات التي لا ‏تهدد أمن المملكة فحسب، ولكن إمدادات الطاقة الدولية وتعرض حياة الكثير من المدنيين ‏للخطر.‏

IMG_20210423_131205_327
IMG_20210423_131205_327
التعاون الإسلامي يدين ميليشا الحوثي السعودية التحالف العربي لدعم الشرعية طائرات مفخخة

الأكثر قراءة

حقيقة إلغاء النظام الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة

تفاصيل حريق معهد بحوث البترول وإلحاق ضرر كبير بالأجهزة والمحتويات

«خناقة بالسيوف».. حقيقة الفيديو الدموي في كفر الشيخ

مكتوب.. دعاء يوم 11 من رمضان 2021.. اقرأ دعاء اليوم الحادي عشر 1442

بنزين 80 بـ6.50 جنيه.. «البترول» تعلن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية

بعد إعلانها رسميا.. أسباب زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل يكتب.. عندما يصبح الصقر «دجاجة»

أحمد بهاء الدين شعبان

النيل في خطر: قراءة في كتاب مهم (3)

د. القس صفوت البياضى

الدور الأمريكي في السد الإثيوبي.. والمبادئ الأساسية للحقوق الإنسانية

جلال حمام

إثيوبيا.. الضلع الجنوبي لحلف الجوار

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تستنكر تحريض المستوطنين على قتل العرب

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل السماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

فلسطين تطالب بريطانيا بالضغط على إسرائيل لعقد الانتخابات في القدس