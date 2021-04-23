«التعاون الإسلامي» تستنكر محاولات الحوثي لإطلاق ثلاث مسيرات مفخخة باتجاه السعودية

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيانٍ له اليوم، عن إدانته واستنكاره الشديدين للمحاولات الحوثية الفاشلة بإطلاق ثلاث طائرات مسيرة "مفخخة" بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن فجر اليوم من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى أهدافها.

وأكد الأمين العام على إدانة منظمة التعاون الإسلامي للممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يمدها بالمال والسلاح، التي تعـد "جرائم حرب" تخالف الأعراف الدولية والقوانين الإنسانية.

وجدد العثيمين، التأكيد على وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

اعتراض ثلاث طائرات مفخخة

‏‎وفي وقتٍ سابق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اعتراض وتدمير ثلاث طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية، وخميس مشيط، وجازان.

وأشار التحالف العربي في بيانه، إلى صد وتدمير محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

إدانة الهجمات الحوثية

وعلى الصعيد الدولي، أدان مندوب المملكة الدائم لدى ‏الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، الهجمات الممنهجة من المليشيات الحوثية على المنشآت ‏النفطية والمدنيين والبنية التحتية في المملكة، معرباً عن شجبه للدور الإيراني الهدام في ‏هذا الشأن وفي هجمات أخرى على المملكة، الذي أشارت إليه عدد من التقارير الأممية ‏مثل بعض تقارير الأمين العام لتنفيذ القرار 2231 وتقارير فريق الخبراء التابع للجنة ‏الجزاءات الخاصة باليمن (2140). ‏

وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، خلال جلسته المنعقدة ‏أمس الخميس عبر الاتصال المرئي، دعا مندوب المملكة، مجلس الأمن، للوقوف بحزم تجاه هذه الهجمات التي لا ‏تهدد أمن المملكة فحسب، ولكن إمدادات الطاقة الدولية وتعرض حياة الكثير من المدنيين ‏للخطر.‏