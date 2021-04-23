مصر تعزز علاقاتها بالقوى الدولية رغم وباء كورونا

شريكا مهما..

شهدت العلاقات المصرية الدولية خلال الفترة الماضية تطورا كبيرا، إذ أضحت مصر شريكا مهما مع القوى العالمية فى العديد من الملفات الشائكة فى العالم.

ومنذ 30 يونيو ووضعت مصر على موقعها الصحيح من السياسات العالمية، بعدما كان وضع مصر متدهور بعد أحداث 25 يناير ونجح الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة مصر لمكانتها وإيجاد الدور الريادي لمصر في الشرق الأوسط والعالم.

وفتح السيسي علاقات واسعة ومتشعبة مع جميع دول العالم وجعل السياسة الخارجية تعزيز العلاقات المشتركة مع الولايات المتحدة أحد الحلفاء الاستراتيجيين لمصر، وتوجت تلك العلاقات بارتفاع التبادل التجاري.

وفتحت مصر العلاقات مع جميع القوى العظمى التجارية في العالم، وقدمت مصر مساعدات طبية للصين في فترة انتشار الوباء حيث حظى إقدام مصر على تقديم المساعدات الطبية لأصدقائها من دول العالم التي عانت من آثار قاسية لجائحة كورونا بتغطية بارزة فى وسائل الإعلام العالمية، وترحيب شعبي وحكومي من البلاد التي قدمت مصر لها المساعدات مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين وإيطاليا.

وأما روسيا فتعتبر مصر شريكاً رائد لها في المنطقة منذ زمن بعيد حيث ترجع العلاقات الي عام 1943 حينما تم تدشين الروابط الدبلوماسية وتبادل إقامة السفارات والقنصليات، وفتحت العلاقات المصرية الروسية في عهد السيسي الباب أمام زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

العلاقات المصرية - الروسية

وخلال اليومين السابقين شهدت العلاقات المصري الروسية تطورات مفاجئة وغير مسبوقة، أكدت على قوة العلاقات بين البلدين بشكل كبير.

واتفق الرئيسين عبدالفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين على عودة حركة الطيران كاملة بين البلدين بعد توقف دام 6 أعوام.

وأفادت الرئاسية المصرية، اليوم الجمعة، أن الرئيسين الروسي والمصري اتفقا على استئناف حركة الطيران كاملة بين مطارات البلدين، بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ.

وأوضحت الرئاسة المصرية فى بيان لها اليوم، أن الاتصال تناول التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة تلك المتعلقة بالتعاون في قطاع السياحة.

وأشار البيان إلى أنه تم التوافق على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين، بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ، وذلك بعد التعاون المشترك الناجح بين الجانبين في هذا الإطار، وبناء على ما توفره المطارات المصرية بالمقاصد السياحية من معايير الأمن والراحة للسياح الوافدين.

كما كان هناك اتفاقا اخر فريدا من نوعه، إذ أعلنت موسكو أنها أبرمت عقدا كبيرا لإنتاج عشرات ملايين الجرعات من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا في مصر.

وأوضح الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في بيان أصدره أمس الخميس، أن العقد الذي أبرمه مع شركة مينا فارم المصرية للأدوية وشركة بروبيوجين التابعة لها، ومقرها في ألمانيا، يقضي بإنتاج أكثر من 40 مليون جرعة من اللقاح الروسي في مصر سنويا في المرحلة الأولى.

وأوضح البيان أن الطرفين ينويان إطلاق عملية نقل التقنية في المستقبل القريب من أجل الشروع في إنتاج اللقاح الروسي في مصانع مينا فارم بالقاهرة اعتبارا من الربع الثالث من العام الجاري.