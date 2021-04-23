الجمعة 23 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

العظمي في القاهرة اليوم 29

موجة حارة ورياح وفرص لأمطار.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

موجة حارة
موجة حارة

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موجة حارة تضرب البلاد خلال ال 72 ساعة المقبلة، حيث ترتفع فيها درجات الحرارة لمعدلات ملحوظة عن المعدلات الطبيعية، موضحًا أن الفارق في درجات الحرارة العظمى والصغرى كبير جدا وقد يصل ل 5 درجات مئوية


- حالة الطقس اليوم الجمعة


وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى حالة الطقس، اليوم الجمعة، وأنه سيكون طقس مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدلا على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مع فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ( 30 %تقريبا ) على فترات متقطعة.

- حالة البحرين المتوسط والأحمر 


وأوضح "شاهين" أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

 ويسود طقس معتدل نهارًا على السواحل الشمالية، ودرجة الحرارة العظمى (22: 29)، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ودرجة الحرارة العظمى (29: 35)، شديد الحرارة على جنوب البلاد ودرجة الحرارة العظمى (36: 42)، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ودرجة الحرارة الصغرى (15: 19)، معتدل جنوبًا، ودرجة الحرارة الصغرى (22: 26) ويشهد اليوم الجمعة نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

- طقس معتدل السبت 


وعن طقس غد السبت ، أوضح أنه يسود طقس معتدل نهارًا على السواحل الشمالية، وحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب البلاد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومعتدل جنوبًا، ونشاط رياح، أحيانًا، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

- حالة طقس الأحد 


أوضح "شاهين" أن الطقس سيكون معتدل نهارًا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب البلاد لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل جنوبًا، و أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد و نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد، وأكد "شاهين" أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية  تجدد البيانات الخاصة بنشرة الأحوال الجوية المواطنين، باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، واضطراب الملاحة البحرية.

حرارة درة حرارة ارتفاع حالة طقس طقس الأسبوع المقبل

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