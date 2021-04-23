ضبط أطنان من الطعام الفاسد.. جهود «شرطة التموين» في 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أثمرت تلك الحملات عن ضبط 1264 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 5,52 طن أسماك مجمدة، معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المديرة المسؤولة عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة البحيرة.

ونجحت الجهود في ضبط 1,88 طن (مقطعات دواجن فيليه دواجن) بدون بيانات يشتبه فى عدم صلاحيتها لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط 353800 عبوة وقرص أدوية ومنشطات بدون مستندات "مجهولة المصدر"، ومهربة جمركياً وغير مصرح بتداولها بالأسواق ، يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ، وتشكل خطراً على الصحة العامة،ـ بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأدوية "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة، وبتطوير مناقشته أرشد عن مخزن آخر ضبط بداخله 5 ملايين عبوة وقرص من ذات الأنواع، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 11,5 طن "ذرة مجروشة – مكسبات طعم – سميد" بدون مستندات ومجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج" – 9000 عبوة "مقرمشات" بدون مستندات مجهولة المصدر يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

ونجحت الجهود عن ضبط 3,12 طن ياميش رمضان بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية "عطارة"- بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (4 أطنان ملح طعام معبأة داخل أجولة بدون مستندات "مجهولة المصدر" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة منتجات الألبان بمحافظة الدقهلية.

وأثمرت الجهود عن ضبط مالك مخبز بلدي - بمحافظة سوهاج وبحوزته 3 أطنان دقيق بلدى مدعم مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم قام المذكور بتجميعه وإعادة نخله وتعبئته وطرحه بالأسواق بإعتباره دقيق فاخر، قدرت بـ 18000 جنيه، وضبط المدير المسؤول عن مخبز بلدي بمحافظة القاهرة لـاستيلائه على 230168 جنيهاً من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

ونجحت الجهود في ضبط 3 أطنان "أعلاف حيوانية " يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية وذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الغربية.