الجمعة 23 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 3 أنشأوا شركة وهمية لـ«وظائف بالخارج» في الطالبية

ضبط 3 أنشأوا شركة
ضبط 3 أنشأوا شركة وهمية

ضبطت قوات الأمن 3 أشخاص أنشأوا شركة وهمية للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم النصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، وذلك بموجب مستندات مزورة، حيث قاموا بإنشاء شركة وهمية "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، واتخذوها وكراً لممارسة نــشاطهم الإجـــرامى، وأعلنوا على مواقع التواصل الاجتماعى عن توافر فرص وتأشيرات عمل ببعض الدول الأجنبية خلافاً للحقيقة، بقصد استقطاب ضحاياهم والاستيلاء على أموالهم وتسليمهم عقود وتأشيرات عمل "مزورة" تفيد إلحاقهم بكبرى الشركات بتلك الدول بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية طائلة من العديد من المواطنين على النحو المشار إليه، وحتى يكونوا بمنأى عن ضبطهم ومطاردة ضحاياهم قام اثنين من المتهمين بتأجير مقر الشركة بموجب صور ضوئية لبطاقات رقم قومى "مزورة" تحمل صورتهما وبأسماء وصفات منتحلة تفيد كونهما أصحاب شركات سياحة، وتعاملا مع ضحاياهم بتلك الأسماء والصفات المنتحلة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة وبتفتيش مقر الشركة المشار إليها، عُثر على (ترخيص منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية يفيد الموافقة على منح الترخيص للشركة المملوكة للمتهمين "مزور بالكامل" - صورة ضوئية من بطاقة رقم قومى"مزورة" تحمل صورة أحد المتهمين ببيانات وهمية وبمهنة صاحب شركة سياحة - صورة ضوئية من بطاقة رقم قومي "مزورة " تحمل صورة أحد المتهمين ببيانات وهمية– 8 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة من ضحاياهم - كمية من  تأشيرات عمل بأسماء ضحاياهم منسوب صدورها لإحدى الدول تفيد الموافقة على طلب التأشيرة والدخول للإلتحاق بالعمل ببعض الشركات الكبرى فى مجالات مختلفة "مزورة بالكامل" - عقود عمل منسوبة لبعض الشركات بإحدى الدول بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة بالكامل" - كمية من أذون العمل المنسوب صدورها لإحدى الدول"مزورة بالكامل " - كمية من  عقود العمل بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لبعض الشركات بإحدى الدول فى مجالات مختلفة "مزورة بالكامل" - كمية من صور مستندات خاصة براغبى السفر -  كلاشيه بلاستيكى بإسم الشركة - دفاتر إستلام نقدية تفيد تلقى مبالغ مالية من المواطنين  - 5 هواتف محمولة  - جهاز لاب توب وطباعة – مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى ).

بفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة تبين احتوائها على (العديد من المواقع الإلكترونية الاحتيالية باسم الشركة يتم الإعلان من خلالها عن توافر فرص عمل بالعديد من الدول - محادثات نصية على برامج المحادثات المختلفة بين المتهمين وضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامى - صور من جوازات سفر وبطاقات رقم قومى خاصة بضحاياهم  - برنامج تعديل الصور "الفوتوشوب" المستخدم فى التلاعب واصطناع المستندات المزورة)، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أمكن الاستدلال على 6 مواطنين من ضحاياهم، وبسؤالهم قرروا قيام المتهمين بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء من كل منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم للعمل .

ضبط 3 أشخاص شركة وهمية النصب راغبي السفر للخارج

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