رئيس القومي للسينما يتابع استعدادات «الإسماعيلية للأفلام التسجيلية»

تابع السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما، استعدادات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية، من خلال اجراء جولة تفقدية بمحافظة الإسماعيلية، رافقه خلالها الناقد السينمائي عصام زكريا، رئيس المهرجان، وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة للفعاليات، لمناقشة الاستعدادات النهائية لاقامة الدورة الـ 22 ، والمقرر إقامتها 19 مايو المقبل علي مدار أسبوع.



تضمنت الجولة، زيارة هيئة قناة السويس، وديوان محافظة الإسماعيلية ولقاء مع أعضاء لجنة الإسماعيلية المنظمة للمهرجان المخرج محمد محمدين وحنان الضبع، لمناقشة الترتيبات النهائية للمهرجان.



من جهته قال الباسوسي، في تصريحات صحفية، إنه من المقرر اقامة حفل الافتتاح في ساحة عرض ضخمة باحد الفنادق الكبري بمحافظة الاسماعيلية، يتم تجهيزها بأحدث أنظمة العرض والصوت، مشيرا الي استبدال قاعة قصر ثقافة الاسماعيلية المغلقة بمكان مفتوح جيد التهوية لاقامة حفل الافتتاح، في اطار حرص اللجنة المنظمة للمهرجان علي الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بشان مكافحة جائحة كورونا، مع تطبيق بروتوكولات التباعد الاجتماعي ومعايير الصحة والسلامة لضيوف المهرجان التي تحددها الجهات المعنية لمكافحة انتشار الفيروس المستجد.



كما اشار الباسوسي الي ان الدورة الحالية تعتبر من اهم دورات المهرجان لانها جاءت بعد توقف دورة العام السابق بسبب انتشار فيروس كورونا، لافتا الي أن جائحة كورونا قد أثرت على سير المهرجانات السينمائية في جميع أنحاء العالم، وتم إلغاء و تأجيل العديد من المهرجانات، مؤكدا علي اهمية التكيّف مع الأوضاع الحالية واستئناف اقامة جميع الفعاليات السينمائية من منطلق ايمان الدولة المصرية باهمية الفن الراقي والذي يعتبر اساس تقدم وتنمية المجتمعات ووسيلة لتهذيب الذوق العام، مع وضع سلامة المشاركين والضيوف وجمهور المهرجان في المقام الأول.

من جهته قال الباسوسي، في تصريحات صحفية، إنه من المقرر إقامة حفل الافتتاح في ساحة عرض ضخمة بأحد الفنادق الكبرى بمحافظة الإسماعيلية، يتم تجهيزها بأحدث أنظمة العرض والصوت، مشيرا إلى استبدال قاعة قصر ثقافة الإسماعيلية المغلقة بمكان مفتوح جيد التهوية لاقامة حفل الافتتاح، في إطار حرص اللجنة المنظمة للمهرجان على الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بشأن مكافحة جائحة كورونا، مع تطبيق بروتوكولات التباعد الاجتماعي ومعايير الصحة والسلامة لضيوف المهرجان التي تحددها الجهات المعنية لمكافحة انتشار الفيروس المستجد.



كما أشار الباسوسي إلى أن الدورة الحالية تعتبر من أهم دورات المهرجان لأنها جاءت بعد توقف دورة العام السابق بسبب انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن جائحة كورونا قد أثرت على سير المهرجانات السينمائية في جميع أنحاء العالم، وتم إلغاء وتأجيل العديد من المهرجانات، مؤكدا أهمية التكيّف مع الأوضاع الحالية واستئناف إقامة جميع الفعاليات السينمائية من منطلق ايمان الدولة المصرية باهمية الفن الراقي والذي يعتبر أساس تقدم وتنمية المجتمعات ووسيلة لتهذيب الذوق العام، مع وضع سلامة المشاركين والضيوف وجمهور المهرجان في المقام الأول.



من جهته صرح عصام زكريا، رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، بأن إدارة المهرجان تمارس تحضيراتها واستعداداتها لفعاليات الدورة 22 من المهرجان، والمؤجلة من العام الماضي.



وأشار رئيس المهرجان، إلى أن الدورة الجديدة لمهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة تشهد اهتمامًا كبيرًا بتنظيم ورش للشباب، وخاصة طلاب المعهد العالى للسينما وأكاديمية الفنون، بحيث يتمكنون من مشاهدة المزيد من الأفلام والتفاعل مع صناع السينما من مختلف أنحاء العالم.



ومن المقرر أن تشهد الدورة 22 لمهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية، عدد من الوِرش الدولية للسيناريو والفيلم التسجيلي، بالإضافة لعدد من المحاضرات في كتابة السيناريو والكتابة للأطفال، مشيرا إلى وضع اللمسات النهائية للبرنامج الرئيسى المكون من المسابقات الرئيسية المعروفة للأفلام التسجيلية الطويلة والقصيرة والأعمال الروائية القصيرة وأفلام التحريك، وكذلك البرامج الخاصة ومنها برنامج أفلام التحريك وأهم مدارسه في العالم حاليا، حيث سيتم تخصيص يوم لكل مدرسة منها لعرض أفلامها وشرح أهم خصائصها والسمات التى تميزها، لافتا إلى أن التحريك أحد الأركان الثلاثة الأساسية للمهرجان، مشددا أنه حان الوقت للمزيد من الاهتمام به وتسليط الضوء عليه وتعريف الجمهور وصناع الأفلام أيضا بالطفرة التى شهدها والتطورات الهائلة التى طرأت عليه عالميا.



وكشفت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، عن بوستر دورته الـ 22 والمقرر إقامتها خلال الفترة من من 19 إلى 25 مايو المقبل برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا.



يستمد البوستر تصميمه من البيئة التي يقام فيها المهرجان وهي محافظة الإسماعيلية وارتباطها بقناة السويس حيث يتضمن البوستر سفينة تعبر القناة وتحمل عدد دورات المهرجان الـ 22 واحتضان محافظة الإسماعيلية لكافة الثقافات السينمائية للدول المختلفة المشاركة بالمهرجان.



البوستر من تصميم الفنانة هدير السجاعي ومن المنتظر أن تعلن إدارة المهرجان كل التفاصيل الخاصة بالدورة المقبلة، خلال الأيام القادمة.



يذكر أن مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي سنويا بمحافظة الإسماعيلية.



ويعد مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولى أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي، وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.