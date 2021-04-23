الجمعة 23 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فرحة عارمة.. كيف استقبل العاملون بالسياحة قرار عودة الطيران الروسي؟

عودة الطيران الروسي
عودة الطيران الروسي

بفرحة عارمة وسعادة كبيرة استقبل العاملون بالقطاع السياحي قرار عودة السياحة الروسية، بعد توقف دام أكثر من خمس سنوات، كونها من أهم وأكثر الجنسيات الوافدة إلى مدينة الغردقة، والتي عانت مؤخرًا بسبب وقف الرحلات وتداعيات فيروس كورونا عالميا والتي أدت إلى وقف رحلات الطيران بمختلف دول العالم.

يقول محمد إبراهيم موظف بأحد الفنادق السياحية، إن عودة الرحلات الروسية في هذا التوقيت سيكون له مردود إيجابي كبير وسريع وخاصة للعاملين بالقطاع، وذلك لأن السياح الروس محبين للغردقة ويأتون بأعداد كبيرة، مشيرًا إلى أن عودة الرحلات سيساهم في خلق فرص عمل جديدة بالفنادق وعودة الموظفين المتعطلين خلال الفترة الماضية.

وأضاف لـ"الدستور"، أن السائحين الروس مستهلكون ويحبون الحركة الأمر الذي سيخلق رواجًا سياحيًا كبيرًا، لافتًا الي أن السياح الروسهم عمود السياحة في الغردقة وأن السياحة تأثرت كثيرًا خلال السنوات الماضية بسبب وقف الرحلات.

عودة السياحة الروسية قبلة حياة جديدة

أكد أحمد العميري صاحب بازارات سياحية، أن فترة توقف السياحة الروسية ثم أزمة كورونا العالمين أصابت القطاع السياحي بالشلل، مؤكدًا أن خبر عودة السياحة الروسية في هذا التوقيت هوا بمثابة قبلة حياة جديدة للسياحة في الغردقة بعد أن أغلقت العديد من المحلات السياحية وتضرر اصحابها، الامر الذي سيفتح مجالات جديدة للعاملين بالقطاع، مشيرًا الي أن السياحة لها مردود مباشر علي العاملين بالقطاع ومردود غير مباشر علي المواطنين بمدينة الغردقة من سائقي التاكسي وحتي المطاعم وغيرها من المهن التي تعمل بشكل خلفي علي إنتعاش السياحة.
 

أما علاء حمدي عامل بأحد الفنادق السياحية أكد أن السياحة الروسية وعودتها حاليًا أثلجت صدور العاملين بالقطاع في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا عالميًا علي السياحة كونها من أوائل القطاعات المتأثرة بتفشي فيروس كورونا عالميًا.

وكان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي اعلن عن تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصلاً هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم الجمعة، وجاء خلال الاتصال قرار استئناف رحلات الشارتر من روسيا لشرم الشيخ والغردقة بعد توقف دام اكثر من خمس سنوات متواصلة.

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