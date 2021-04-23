خطيب مسجد المشير: الجيش المصري لا يبتغي غير الدفاع عن الأرض والعرض

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صلاة الجمعة اليوم بمسجد المشير طنطاوي، وذلك تزامنًا مع احتفالات انتصار العاشر من رمضان.

وخلال خطبة الجمعة، وجه الدكتور السيد عبد الباري، التحية والتقدير للقوات المسلحة والقيادة السياسية، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، موجها الشكر لجيش مصر العظيم على الجهود والتضحيات التي قدمها في سبيل إعادة كرامتنا وأرضنا.

وأضاف عبد الباري في خطبة الجمعة، أن الجيش المصري لا يبتغي غير الدفاع عن الأرض والعرض، مشيرا إلى أن الأحاديث التي تشهد بأن هذا الجيش في خير وعافية إلى قيام الساعة هي شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشمل كل من انتسب إلى هذا الجيش، فخيرية الجيش المصري لم تأتِ من فراغ وإنما نتيجة إرادة صادقة لرجال أوفياء.

وأوضح عبد الباري، أن رمضان هو شهر الانتصارات وأولها الانتصار على النفس، ففي هذا الشهر الفضيل كان أول انتصار في الإسلام ، وفيه كان الفتح الأعظم فتح مكة ، وفيه كان انتصار المسلمين في عين جالوت ، وفيه تحقق أعظم انتصارات عصرنا الحديث نصر العاشر من رمضان .

وتحدث عبد الباري خلال خطبته عن نفحات الله الكبرى، مشيرا إلى نفحة شهر رمضان العظيم، لافتا إلى بطولات الجيش المصري العظيم والتضحية لرد العدوان ونيل الرضوان والدفاع عن العرض والأرض.

واستعرض عبد الباري، منزلة الشهداء موجها التحية للشهداء وحراس الحدود والميدان.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، توجه بالتهنئة للشعب المصرى، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، حيث كتب الرئيس عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، قائلا: "تمر علينا اليوم ذكرى انتصار العاشر من رمضان؛ هذه الذكرى الغالية التي تعكس عبقرية العسكرية المصرية في استرداد الأرض وقهر المستحيل".



وأضاف الرئيس السيسي: "وإنني إذ في هذه المناسبة الطيبة والجليلة، أتقدم بتحية احترام وتقدير لشهداء الواجب الذين حققوا هذا النصر العظيم، مستلهما منهم روح الإصرار على صون كرامة الوطن، والاستعداد الدائم والقوي لتقديم أسمى معاني الولاء والانتماء والتضحية لكسب أي معركة في الحياة.كل عام وأنتم بخير".