تحصين 1.3 مليون رأس ماشية وجدوى الدلتا الجديدة.. الحصاد الأسبوعي للزراعة

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الأنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم 35 حول أهم أنشطة الوزارة خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 16 إلى 22 أبريل الجاري.

وأصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

وأشار الملخص الاسبوعي لأنشطة الوزارة إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد استقبل سفيري دولتي روسيا وأستراليا، خلال لقائين منفصلين حيث بحث معهما آفاق التعاون في المجال الزراعي مع مصر.

كما ترأس وزيرا الزراعة والري، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا بين الوزارتين، لمناقشة عدد من القضايا المشتركة على رأسها الإسراع في تنفيذ منظومة تحديث الري، فضلا عن الالتزام بالقرارات الوزارية الصادرة في شأن محصولي الارز والقصب، كما عقد وزير الزراعة اجتماعا مع فريق تحديث منظومة الري بالوزارة لمتابعة تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حول الإسراع في معدلات تنفيذ منظومة الري الحديث، وبحث أيضا آليات طرح المرحلة الثانية من المشروع والتي تستهدف تطوير نظم الري في حوالي 4 مليون فدان بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.

وخلال هذا الاسبوع أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة منظمة صحة الحيوان العالمية على اعتماد 16 منشأة مصرية جديدة خالية من أنفلونزا الطيور ليصبح اجمالى عدد المنشآت 30 منشأة، وتشمل المنشآت الجديدة 12 موقع تسمين دجاج و 4 مجازر دواجن.

وأعلنت الوزارة انه تم تصميم دليلا علمياً لمعهد بحوث أمراض النباتات لتقديم بعض المعلومات حول المعهد، وتاريخه والخدمات التى يقدمها، وذلك للمهتمين بمجال أمراض النباتات سواء من الباحثين بالمعاهد المختلفة بمركز البحوث الزراعية أو الباحثين بمركز بحوث الصحراء أو أعضاء هيئة التدريس بكليات الزراعة والعلوم بجامعات مصر المختلفة أو الشركات وكبار المزارعين فى جمهورية مصر العربية، كما نفذ مركز بحوث الصحراء، دورة تدريبية من خلال مركز التدريب المعتمد بمركز بحوث الصحراء بعنوان: "تطبيقات الحاسب الآلى في الاعمال الإدارية والمالية"، وتم تكرار الدورة مرتين بحضور 10 متدربين في الدورة الاولى، و16 متدرب في الدورة الثانية من الإداريين بالمركز.

وانتهت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، من تحصين مليون و315 ألف و641 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الاغنام بينهم " مليون و9 الاف و222 رأس أبقار، 270 ألف و491 رأس أغنام، 35 ألف و928 رأس ماعز" حتى 16 ابريل 2021، كما تم إطلاق قافله بيطرية بمحافظة جنوب سيناء، للتعرف علي مشكلات المربين وايجاد حلول لها مع اعطاء بعض التحصينات اللازمة، حيث تفقدت القافله عدد ٢٣ مزرعه بإجمالي عدد ٦٠٠رأس ماشيه (٣٩ إبل؛١٦٠ابقار؛٢٠جاموس؛٢٨٥اغنام ؛١٧٤ماعز) بمدينة طور سيناء والوديان والقرى التابعة لها حيث تفقدت كلا من مناطق وادي الطور والجبيل ورأس رايه والستين، كما اطلق صندوق التأمين على الثروة الحيوانية مبادرة "من أجل الفلاح" لدعم المربيين من عملاء الصندوق على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق بين القطاع الخاص مع القطاع الحكومى لتقديم خصومات وتخفيضات على المنتجات والخدمات التى تقدمها الشركات لخدمة مربى الثروة الحيوانية والفلاح المصرى من عملاء صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

ونفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، الشائعة التى تم تداولها، حول عدم جدوى المشروع القومي "الدلتا الجديدة" نتيجة لعدم توافر الموارد المائية اللازمة لري الأراضي الزراعية، حيث قام المركز بالتواصل مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لعدم جدوى المشروع القومي "الدلتا الجديدة" نتيجة لعدم توافر الموارد المائية اللازمة لري الأراضي الزراعية، وأشارتا إلى أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والحد من استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية، وشددتا على توافر كافة الاحتياجات المائية اللازمة لري جميع الأراضي الزراعية بالمشروع، من خلال الاستفادة من مياه الصرف الزراعي.