افتتاح وحدة جديدة لطب الفم والأسنان بجامعة طنطا بـ 600 ألف جنيه

ضمن جهود توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، افتتاح وحدة طب الفم والأسنان التابعة لمركز الخدمة العامة بكلية طب الأسنان بقيمة 600 ألف جنيه، وأكد اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسىي، رئيس الجمهورية، غير المسبوق بتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين والقضاء على قوائم الانتظار، والدعم اللامحدود للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، في تنفيذ مشروعات تطوير وإنشاءات جديدة، بما يعود بالإيجاب على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

و أشار رئيس الجامعة أنه على الرغم من جائحة فيروس كورونا، إلا أن كلية طب الأسنان لم تتوقف عن تنفيذ مشروعات تطوير وإنشاءات جديدة، لافتا إلى أن الوحدة مزودة بأحدث أجهزة الأشعة، وتتكون من وحدتين مزودتين كاملًا بجميع الأجهزة اللازمة لخدمة علاج أعضاء هيئة التدريس

الوحدة تقدم جميع أنواع العلاجات

من جانبه أوضح الدكتور‏ حاتم أمين، عميد كلية طب الأسنان بطنطا، أن الوحدة تقدم جميع أنواع العلاجات فيما يخص الحشوات وعلاج الجذور والتركيبات الصناعية المتحركة والمثبتة وتقويم الاسنان وعلاج أسنان الأطفال وإزالة الرواسب الجيرية ، وكذلك إجراء العمليات الجراحية الصغرى واستخدام جهاز الليزر الجراحي في حالات أمراض اللثة.

وأضاف عميد كلية طب الأسنان، أن الوحدة تحتوي أيضًا على جهاز الميكروسكوب العلاجي ويعتبر من أحدث الأجهزة التي دخلت عالم طب الأسنان، وتستخدم في تخصصات علاج الجذور وجراحات اللثة الدقيقة، مؤكدًا ان الجامعة تمتلك أحدث جهاز ميكروسكوب علاجي فى عالم طب الأسنان.

إطلاق أول عيادة أسنان متنقلة

يذكر أن جامعة طنطا قد أعلنت مؤخرًا عن إطلاق أول عيادة أسنان متنقلة بكلية طب الأسنان بالجامعة بعد تجديدها بقيمة 250 ألف جنيه.

وأشار رئيس الجامعة طنطا، أن العيادة تهدف للوصول الى الحالات الطارئة وأصحاب الهمم وكبار السن في كافة أرجاء محافظة الغربية، وكذلك تقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية على مدار الساعة.

‏‏وأضاف إن الجامعة تدعم هذه العيادات بأفضل وأحدث ‏التجهيزات اللازمة لتقديم الخدمة على ‏ أعلى مستوى، بالتزامن مع خطة شاملة لتطوير كافة مستشفيات الجامعة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية .

وقال عميد طب الأسنان بطنطا، إن العيادات بدأت بالفعل بالتحرك بالمشاركة في القوافل الطبية للجامعة التى تم إطلاقها لقرى شبرا اليمن وقرية الغريب، وقرية ميت السودان.