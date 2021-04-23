محافظ مطروح يفتتح مسجد الرحمن بسيوة (فيديو)

بعد تجديده بمليون و800 ألف جنيه

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، يرافقه الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف في مطروح، مسجد الرحمن بمدينة سيوة بعد إحلاله وتجديده بتكلفة مليون و 800 ألف جنيه، على نفقة وزارة الأوقاف، على مساحة 250 مترا، وذلك وسط فرحة الأهالي بتطوير مساجد المدينة وافتتاحها، جاء ذلك بحضور رئيس مركز ومدينة سيوة، وعدد من مديري المديريات والإدارات والعمد والمشايخ والعواقل والأهالي.

و أدى محافظ مطروح و وكيل وزارة الأوقاف في مطروح، صلاة الجمعة في المسجد بعد افتتاح، وقدم التهنئة إلى أهالي مدينة سيوة موجها بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

تجديد المسجد تم على نفقة «الأوقاف»

من جهته أوضح وكيل أوقاف مطروح خلال حديثة لـ"الدستور أنه تم اليوم افتتاح مسجد الرحمن بمدينة سيوة بعد إحلاله وتجديده بتكلفه مليون و800 الف جنية علي نفقه وزارة الأوقاف، موضحا أنه تم افتتاح مسجد الهدي بوادي الشقوق بمدينة مرسي مطروح أيضا، والذي تم بنائه بالجهود الذاتية بتكلفه تخطت المليون جنية تحت إشراف وزارة الأوقاف.

وكانت وزارة الأوقاف، قد أعلنت ، في بيان سابق عن افتتاح 35 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، ومسجدين بعد صيانتهما وترميمها، وإعادة تأهيلهما بإجمالي 37 مسجدًا،، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر الماضي، حتى تاريخه 1369 مسجدًا، منها 1277 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و92 مسجدًا صيانة

وذكر بيان للوزارة أن المساجد المقرر افتتاحها في مديرية سيوة ستكون على النحو التالي:

1. الرحمن – سيوة.

2. النور – سيوة.

3. عمر بن الخطاب- زاوية المورد ك 32 شرق.

4. التوحيد – الجراولة شرق مطروح.

5. عمرو بن العاص - الحمام .



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