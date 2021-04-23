الجمعة 23 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

عضو «رجال الأعمال»: مستعدون للمشاركة في إعادة إعمار العراق

المهندس عمرو فتوح
المهندس عمرو فتوح

أكد المهندس عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمري مدينة بدر الصناعية، أهمية الدور الذي تقوم به مصر في المنطقة العربية من خلال الزيارات المتبادلة وتوقيع الاتفاقيات المشتركة.

وأضاف فتوح في تصريح لـ"الدستور"، أن التعاون المصري الأردني العراقي سيكون له أثر كبير على الدول الثلاث، مؤكدًا أن دولة العراق سوق كبير وبه العديد من القطاعات والفرص الاستثمارية الجيدة، لافتًا إلى أن مصر مستعدة لإعمارها في جميع القطاعات الاقتصادية.

وتابع عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمري مدينة بدر الصناعية، أن جمعية رجال الأعمال اجتمعت أكثر من مرة مع رجال الأعمال الأردنيين وكان من المقرر مشاركة رجال الأعمال في فعاليات القمة العربية المشتركة بين الثلاث بلدان وبحضور رؤساء الوزراء ولكن جائحة كورونا منعت كل هذا.

وأضاف فتوح أن عملية التنمية الشاملة التي حدثت في مصر خلال الفترة الحالية حدث غير مسبوق، وإنجاز تم في وقت قصير جدًا، مضيفاً  أن النهضة التي قامت بها الحكومة المصرية شملت جميع المجالات و القطاعات فهي لم تقتصر على الصناعة والتشييد والبناء فقط وإنما شملت أيضاً قطاع الصحة والمبادرات التي تم إطلاقها مثل مبادرة فيروس سي، وتم إطلاق مبادرة حياة كريمة وتطوير الريف والقرى المصرية فهو يعد أول مشروع يهدف لتطوير حياة وظروف المواطن المصري والهدف منه العيش في حياة كريمة تليق بالمواطن. 
 

وتابع عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمري مدينة بدر الصناعية، ان مصانع رجال الاعمال و المستثمرين مستعدة للمشاركة في مبادرة حياة كريمة، وتم عقد عدة اجتماعات مع مسؤلي المبادرة للتعرف على كيفية المساهمة، كما انها مستعدة لإعمار الدول البلدان الاخرى مثل الدول الافريقية و ليبيا و العراق. 

رجال الأعمال المصريين عمرو فتوح مستثمري بدر العراق الأردن

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