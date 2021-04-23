الجمعة 23 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لعدم وجود شبهة جنائية

النيابة تُصرح بدفن ضحايا حادث طريق «طنطا - كفر الشيخ»

الاب وطفليه
الاب وطفليه

قررت نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، التصريح بدفن أب ونجليه، إثر وفاتهم فى حادث انقلاب سيارتهم الخاصة، لعدم وجود شبهة جنائية بالحادث، وسماع شهادة الزوجة عندما تسمح حالتها.

وكان  اللواء هاني مدحت، مدير امن الغربية، قد تلقى  إخطاراُ من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث مروري مروع على طريق طنطا - كفر الشيخ الدولي، بزمام مركز قطور، ووجود وفيات ومصابين

تفاصيل الحادث


على الفور انتقلت القيادات الأمنية وتم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف وتبين انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي طنطا - كفر الشيخ في زمام مدينة قطور بمحافظة الغربية وأسفر الحادث عن مصرع اب يدعي "ش. ز" ومصرع طفلية وإصابة زوجته والطفل الثالث بكسور وكدمات ونزيف في المخ وبحالة سيئة وجميعهم مقيمين بقرية كنيسة دمشيت بدائرة مركز طنطا.

وجرى نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى ونقل المصابين إلى مستشفى طوارئ جامعة طنطا، وتم الدفع بأوناش المرور لرفع حطام الحادث وتسير حركة المرور بالطريق وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة وانتداب المعمل الجنائي.

- مشروعات لتطوير الطرق في الغربية

جدير بالذكر أن محافظة الغربية  شهدت عدد من حوادث الطرق في مختلف المناطق على مستوى المحافظة، والتي أسفرت عن العديد من المصابين الذين يتم نقلهم إلى أقرب المستشفيات لتقلي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. 


وكانت محافظة الغربية، قد  أعلنت أنه يجري العمل في العديد من مشروعات تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق السريعة التي تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة، علاوة على الطرق الداخلية والتى تعتبر من اكبر خطة الرصف على مستوى المحافظة، ما أدى إلى وجود حالة من الرضا بين المواطنين بالمحافظ وجاءت خطة الرصف حسب توجيهات رئيس الجمهورية.

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