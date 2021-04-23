طالبة تساعد والدها في صناعة «الكنافة البلدي» ببنى سويف

تعمل منذ 3 سنوات

مع قدوم شهر رمضان الكريم، يبدأ المواطنين في الأماكن الشعبية بقرى ومراكز محافظة بني سويف، في بناء أفران الكنافة البلدي.

وتقف نادية أيمن الطالبة بالصف الثالث الثانوي الفني بقرية تزمنت الشرقية التابعة لمركز بني سويف، أمام فرن الكنافة البلدي منذ الصباح الباكر وحتى المساء فى ظل ارتفاع درجات الحرارة لمساعدة والدها.

فى البداية تقول نادية إنها تعلمت صناعة الكنافة البلدي منذ ثلاث سنوات بعد أن تعلمت المهنة على يد والدها الذي يعمل في المهنة منذ 23 عاما، حيث قام والدها بتعليمها كيفية صناعة الكنافه البلدي، مؤكدة أنها تعمل مع والدها طوال شهر رمضان ويومي السبت والثلاثاء بعد شهر رمضان من كل أسبوع في الأيام العادية لأنه سوق القرية، معربة عن سعادتها بالعمل مع والدها طوال شهر رمضان.

وأكد أيمن محمد والد الفتاة، أنه يعمل فى صناعة الكنافة البلدي منذ 23 عاما ولديه خبرة في هذا المجال كثيرا لأنه يعمل طوال العام ولا يقتصر عمله على شهر رمضان فقط، موضحاً أنه يقوم بعمل العجينة البلدي مستخدما ماكينة عجن دون تدخل يدوي، ولديه العديد من الزبائن الذين يطالبونه بعمل الكنافة البلدي طوال السنة.