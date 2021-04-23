أمن القليوبية يداهم «دولاب مخدرات» يديره 5 عاطلين لترويجها على الشباب

من بينهم سيدتين

داهمت مديرية أمن القليوبية، دولابا لترويج المخدرات والسلاح فى إحدى المزارع بطوخ، يديره 5 أشخاص بينهم سيدتان وتم ضبط جميع المتهمين وبحوزتهم أسلحة نارية، وذخيرة، ومخدرات، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين وتحريز المضبوطات وطلب تحريات المباحث

وردت معلومات سرية للواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، تفيد بقيام تشكيل عصابي خطير بالاتجار في المخدرات، مُتخذين من مزرعة لتربية الماشية بدائرة مركز شرطة طوخ مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

- ضبط المتهمين

و وداهمت قوة كبيرة قادها العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمود اسماعيل، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بمداهمة المزرعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم (بندقية آلية، و2 طبنجة، وبندقية خرطوش، و عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة ، وكميات الهيروين و البانجو المخدر ، و الحشيش ، ومبلغ مالي ، و 2 ميزان حساس ،و 13 هاتف محمول و 2دراجة نارية، و عدد 18 رأس ماشية) من متحصلات بيع المواد المخدرة

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخُدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

- القبض على 9 تجار مخدرات

وفى وقت سابق تمكنت مباحث القليوبية من القبض على 9 تجار مخدرات فى بؤرة إجرامية للاتجار فى السموم البيضاء والسلاح والمخدرات تبين أن المتهمين سبق اتهامهم في عدد من القضايا ويقومون بترويع المواطنين ومقاومة أجهزة الشرطة وتولت النيابة التحقيق

وكانت قد وردت معلومات للرائد محمد عماد، رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، تفيد باختباء مجموعه من العناصر الإجرامية وذيول التشكيلات العصابية في إحدى الاراضى الزراعية، بمنطقة كفر الحاج عيسى التابعة لمدينة كفر شكر.

حملة أمنية لضبط المتهمين

و أضافت المعلومات قيام المتهمين بالاتجار فى المخدرات وايواء العناصر الاجرامية وترويع المواطنين ومقاومة أجهزة الشرطة، و تم عرض المعلومات على العقيد عمرو الجزار مفتش المباحث، فتم الاعداد لحمله مكبرة قادها العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، وشاركت فيها ضباط مكافحة المخدرات، وأجهزة البحث الجنائي، وسلاح الكلاب البوليسية.

وتوصلت فرع البحث الجنائى ومكتب المخدرات، إلى أن المتهمين من بينهم 3 اشقاء، سبق اتهامهم فى العديد من جرائم المخدرات والقتل والمشاجرات وانهم يتخذون من الأراضي الزراعية وحدائق الموالح بناحية كفر الحاج عيسي دائرة مركز كفر شكر بؤرة إجرامية لمزاولة نشاطهم الإجرامي ، و فرضوا سطوتهم ونفوذهم علي تلك الأراضي بترويع وتهديد مزارعيها ومنعهم من استغلالها، وقاموا باستقطاب بعض ذيول التشكيلات العصابية لإمدادهم بالأسلحة لممارسة نشاطهم الإجرامي.