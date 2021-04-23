ألمانيا تدعو إلى بدء «مكابح طوارئ» كورونا لتجنب الاختلاط

دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان إلى بدء تطبيق القواعد الملزمة الجديدة على مستوى البلاد، والتي تفرض مزيدا من القيود على الاختلاط لمواجهة الموجة الثالثة من جائحة كورونا.



وقال شبان اليوم الجمعة في برلين:"إنه أمر صعب على كل فرد منا، لكنه ضروري لفترة انتقالية"، موضحا أن الأمر يتعلق بكسر الموجة الثالثة من كورونا، ومن ثم التمكن من فتح المزيد من المجالات بناء على إجراء مزيد من الاختبارات.



وأكد شبان أن تعديل قانون الحماية من العدوى، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الجمعة كان بمثابة "مكبح طارئ"، مشيرا إلى أن قيود التجوال الليلية المنصوص تطبيقها على المناطق ذات معدل الإصابة المرتفع كانت ضمن الإجراءات المتبعة منذ بداية مارس وفقا لقرار الحكومة الاتحادية والولايات.



وفيما يتعلق بالتطعيمات ضد كورونا، أكد شبان أنه بناء على توقعات التسليم في يونيو، يمكن توقع انتهاء العمل بترتيب الأولويات الحالي خلال ذلك الشهر وليس في أوله، موضحا أن هذا لا يعني أنه سيتم تطعيم الجميع في شهر يونيو، بل إن الحملة ستمتد حتى الصيف المقبل.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، أنه تم إعطاء 23.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.

وحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ 581 ألفا و150 جرعة في اليوم الواحد.

وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر 5 أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين، وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو 17 أسبوعا.



ووصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 3.25 مليون حالة، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج.

ووفقًا للبيانات، بلغ عدد الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في البلاد 81 ألفا و203 حالات.

ومضى قرابة عام و12 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.