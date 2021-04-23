كازاخستان تسجل 2894 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الجمعة، ألفين و894 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 300 ألف و733 حالة.



وذكرت وزارة الصحة الكازاخية، في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 2307 حالات شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 257 ألفًا و278 حالة.

الوزارة تكشف أعداد المرضى بفيروس كورونا الخاضعين للعلاج



وأضافت الوزارة أن عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج حتى الآن بلغ 40 ألفًا و441 شخصًا، منهم أكثر من 14 ألف مريض يتلقون العلاج داخل المستشفيات، ومنهم أيضًا 689 في حالة حرجة.



أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أكدت السلطات الصحية، صباح اليوم، أن 823 ألفًا و498 شخصًا في كازاخستان تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات، فيما تعهد وزير الصحة ألكسي تسوي في صباح اليوم بزيادة عدد مراكز التطعيمات في بلاده خلال الفترة القادمة.

إصابات كورونا حول العالم



كما أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حول العالم ارتفع إلى 144 مليونا و25 ألفا و288 حالة.

ارتفاع أعداد وفيات فيروس كورونا على مستوى العالم

وأفادت الجامعة- حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني أمس الخميس- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 3 ملايين و62 ألفا و87 حالة.

كما أشارت الجامعة إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حول العالم بلغ 82 مليونا و570 ألفا و488 شخصا.