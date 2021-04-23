إعدام 300 شيشة ومرور ميداني لمتابعة المشروعات في العامرية بالإسكندرية

ضمن تطبيق إجراءات مكافحة كورونا

نفذ اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول بمحافظة الإسكندرية، بحضور محمد عبد الله، سكرتير عام الحي وجميع الإدارات المعنية، إعدام ما يقرب من 300 زجاجة شيشة، والتي تم التحفظ عليها من المقاهي والكافيهات خلال الحملات بنطاق الحي، وذلك بإحراقهم ودفنهم في حفرة عميقة، و جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

متابعة أعمال رفع كفاءة الطرق



وفي سياق متصل أجرى رئيس حي العامرية أول، يرافقه سكرتير عام الحي، و مدير الطرق والمرافق والإدارات المعنية بالمرور الميدانى بنطاق الحي لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطرق ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق الحي، وقد تم متابعة الأعمال الآتية.

1 - أعمال تركيب أسوار خشبيه ملونة لإعطاء الشكل الجمالى، ولمنع مرور المشاه على مسطحات النجيلة بحديقة الأطفال بطريق الخدمة بالصحراوى.

2 - متابعة أعمال إصلاح مواسير المياه المكسورة، بشارع مخزن الزيت وشارع الجيش بالعامرية.



3- متابعة أعمال إستكمال فرد طبقة الأساس ورشها بالماء، تمهيدا لبدء أعمال الرصف بشارع مجمع مدارس أم سلمه بقطاع عبد القادر قبلي، ضمن خطة الحي في رصف بعض الطرق ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

4- متابعة أعمال ضبط المناسيب وتعميق المرافق من شبكات المصرية للاتصالات، والأعمال الجارية بشارع عادل المصري وتفرعاته تمهيدا لبدء أعمال الرصف ضمن خطة الحي في تطوير المنطقة بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي.

5- متابعة بدء أعمال القطع والتمهيد ورفع المخلفات ،وإزالة الأرصفة العشوائية بشارع مجمع الخدمات بقطاع النهضة، تمهيدا لبدء أعمال الرصف ضمن خطة الحي في رصف بعض الطرق ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الاسكندرية لجميع الأحياء والمديريات والجهات التابعة للمحافظة، بضرورة زيادة معدلات إنجاز العمل خلال شهر رمضان المبارك بالمشروعات الجاري تنفيذها علي مستوي المحافظة.

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