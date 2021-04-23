الجمعة 23 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضمن تطبيق إجراءات مكافحة كورونا

إعدام 300 شيشة ومرور ميداني لمتابعة المشروعات في العامرية بالإسكندرية

إعدام 300شيشة
إعدام 300شيشة

نفذ اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول بمحافظة الإسكندرية، بحضور محمد عبد الله، سكرتير عام الحي وجميع الإدارات المعنية، إعدام ما يقرب من 300 زجاجة شيشة، والتي تم التحفظ عليها من المقاهي والكافيهات خلال الحملات بنطاق الحي، وذلك بإحراقهم ودفنهم في حفرة عميقة، و جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

متابعة أعمال رفع كفاءة الطرق


وفي سياق متصل أجرى رئيس حي العامرية أول، يرافقه سكرتير عام الحي، و مدير الطرق والمرافق والإدارات المعنية بالمرور الميدانى بنطاق الحي لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطرق ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق الحي، وقد تم متابعة الأعمال الآتية.

1 - أعمال تركيب أسوار خشبيه ملونة لإعطاء الشكل الجمالى، ولمنع مرور المشاه على مسطحات النجيلة بحديقة الأطفال بطريق الخدمة بالصحراوى.

2 - متابعة أعمال إصلاح مواسير المياه المكسورة، بشارع مخزن الزيت وشارع الجيش بالعامرية.


3- متابعة أعمال إستكمال فرد طبقة الأساس ورشها بالماء، تمهيدا لبدء أعمال الرصف بشارع مجمع مدارس أم سلمه بقطاع عبد القادر قبلي، ضمن خطة الحي في رصف بعض الطرق ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

4- متابعة أعمال ضبط المناسيب وتعميق المرافق من شبكات المصرية للاتصالات، والأعمال الجارية بشارع عادل المصري وتفرعاته تمهيدا لبدء أعمال الرصف ضمن خطة الحي في تطوير المنطقة بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي.

5- متابعة بدء أعمال القطع والتمهيد ورفع المخلفات ،وإزالة الأرصفة العشوائية بشارع مجمع الخدمات بقطاع النهضة، تمهيدا لبدء أعمال الرصف ضمن خطة الحي في رصف بعض الطرق ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الاسكندرية لجميع الأحياء والمديريات والجهات التابعة للمحافظة، بضرورة زيادة معدلات إنجاز العمل خلال شهر رمضان المبارك بالمشروعات الجاري تنفيذها علي مستوي المحافظة.

FB_IMG_1619172525075
FB_IMG_1619172525075
FB_IMG_1619172514857
FB_IMG_1619172514857
FB_IMG_1619171981259
FB_IMG_1619171981259
FB_IMG_1619171990060
FB_IMG_1619171990060
حي العامرية الإسكندرية شيشة متابعة المشروعات

الأكثر قراءة

حقيقة إلغاء النظام الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة

تفاصيل حريق معهد بحوث البترول وإلحاق ضرر كبير بالأجهزة والمحتويات

«خناقة بالسيوف».. حقيقة الفيديو الدموي في كفر الشيخ

مكتوب.. دعاء يوم 11 من رمضان 2021.. اقرأ دعاء اليوم الحادي عشر 1442

بنزين 80 بـ6.50 جنيه.. «البترول» تعلن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية

بعد إعلانها رسميا.. أسباب زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل يكتب.. عندما يصبح الصقر «دجاجة»

أحمد بهاء الدين شعبان

النيل في خطر: قراءة في كتاب مهم (3)

د. القس صفوت البياضى

الدور الأمريكي في السد الإثيوبي.. والمبادئ الأساسية للحقوق الإنسانية

جلال حمام

إثيوبيا.. الضلع الجنوبي لحلف الجوار

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تستنكر تحريض المستوطنين على قتل العرب

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل السماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

فلسطين تطالب بريطانيا بالضغط على إسرائيل لعقد الانتخابات في القدس