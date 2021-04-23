الجمعة 23 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس مجلس النواب يهنئ السيسى بذكرى تحرير سيناء

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالى فى نص البرقية: "اسمحوا لي سيادة الرئيس أن أنقل إليكم باسمي واسم نواب الشعب أخلص التهاني القلبية بمناسبة ‏حلول ذكرى تحرير سيناء، أرض الفيروز، تلك البقعة الطاهرة من أرض الوطن المقدس، ‏من براثن الاحتلال، بأيدي أبطال قواتنا المسلحة التي حمى ظهرها جبهة داخلية ‏متماسكة".

وتابع: "فلقد صدق الله وعده وأعز جنده، وصان كنانته، وتوج كفاح شعب عظيم، صاحب ‏أعرق الحضارات بنصر مبين، فارتفعت راية مصر على كل شبر من أرض سيناء المقدسة، ‏وارتفعت بها كرامة مهمة كل من يسكن الأرض العربية، بفضل عبقرية التخطيط ‏وقمة الأداء وفدائية المقاتل المصري في اقتحامه الجسور وقدرته على صنع المعجزات".

وأكد رئيس مجلس النواب: “نعم إنها لمناسبة وطنية جليلة حقق فيها رجال قواتنا المسلحة الباسلة، أروع نصر في ‏التاريخ العربي، يقاتلون في سبيل الله لا يريدون إلا وجهه، ويطلبون الشهادة، فكانوا ‏أشرف الرجال وأطهر الشهداء".

وتابع: "فتحية لشهدائنا الأبرار الذين افتدوا تراب الوطن وعرضه بأرواحهم الطاهرة، وتحية ‏لكل أم فقدت عزيزًا لديها وكل زوجة فقدت رفيق حياتها وكل ابن فقد عائله".‏

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي برقيته، قائلاً: "لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة، وكانت وقفتك من أجل مصر، ونحن معك من ‏أجل مصر، معك سنبذر الأمن ونزرع الرخاء، حفظ الله مصر وأيدك بنصر من عنده". 

رئيس مجلس النواب حنفي جبالي مجلس النواب البرلمان الرئيس السيسي برقية تهنئة تحرير سيناء

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