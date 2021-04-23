ضبط مصنع مواد غذائية بدون ترخيص وتحرير 158 محضر تمويني بالمنوفية

في حملات تفتيشية خلال 24 ساعة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة أسفرت عن تحرير 158 محضرا تموينيا، و 90 محضرا للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار والصلاحية، و 68 محضرا للمخابز لوجود نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وذلك خلال يوم واحد.



و أوضح المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بالمنوفية، أنه تم تحرير محضر جنحة ضد صاحب مصنع سناكس بناحية زناره مركز ومدينة تلا، لإدارته مصنعاً بدون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة وحيازة واستخدام مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وتم ضبط (6,200 طن مكسبات طعم، و 3,600 طن ذرة مجروشة، و1,700 طن سميد، و600 كرتونة سناكس منتج نهائي).

تحرير محضر لصاحب محل عرض "رنجة" فاسدة



كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل رنجة بناحية منوف لحيازته وعرضه للبيع رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط 24 كجم رنجة ، فيما تم تحرير محضر جنحة ضد صاحب مخبز بلدى بناحية أشمون لقيامه بتجميع دقيق بلدى مدعم من قبل الدولة ومخصص لإنتاج المخابز البلدية ومحظور تداوله بهدف إعادة بيعه بالسوق السوداء وضبط 2 شيكارة دقيق.

توجيهات بتكثيف الرقابة على المحلات



وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، قد شدد على ضرورة استمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغيرالصالحة للاستهلاك، والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



كما وجهالحملات التموينية و التفتيشية للتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك ومتابعة الأسواق وأسعار السلع والوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة حفاظاً على حقوق المواطنين من التلاعب