الجمعة 23 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية و8 دول يعربون عن مخاوفهم من قرار اليابان بتصريف مياه فوكوشيما

فوكوشيما
فوكوشيما

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، أنها و8 دول في أمريكا الوسطى تبنت بيانا مشتركا تعرب فيه عن مخاوفها العميقة إزاء التصريف الهائل من اليابان للمواد الملوثة في المحيط، داعية إلى استجابة جماعية للسلامة البحرية .


ووفقا لوكالة أنباء كوريا الجنوبية، فقد جاء البيان وسط مخاوف متزايدة من المخاطر الصحية أثارتها كوريا الجنوبية ودول أخرى بشأن خطة اليابان لإطلاق أكثر من 1.2 مليون طن من المياه المشعة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة.


وقالت الوزارة،"كوريا الجنوبية وأعضاء (سيكا) تبنوا البيان المشترك على أساس التفاهم المشترك حول المخاطر التي يشكلها إطلاق اليابان المزمع للمياه الملوثة في فوكوشيما"، مشيرة إلى أن الجميع اتفق على تكثيف التنسيق في الجهود المبذولة لحماية البيئة البحرية العالمية، بما في ذلك المحيط الهادئ .

وفي 13 أبريل الجاري، أعلنت السلطات اليابانية عن قرارها بشأن تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية في المحيط الهادئ، مؤكدة أنه سيتم تخفيف المياه ومعالجتها قبل تصريفها ولكنها ستظل تحتوي على عنصر التريتيوم ولكن بنسبة قليلة.

من ناحية أخرى، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية موافقتها على خطة اليابان قائلة إن الطريقة التي ستتبعها اليابان في تصريف المياه ممكنة من الناحية التقنية وتتماشى مع الممارسات الدولية، وأكدت في 13 أبريل أنها سترسل بعثة من الخبراء لمراجعة خطط وأنشطة الدولة فيما يتعلق بمعايير السلامة التي تضعها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناءً على طلب اليابان. 


يذكر أن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا كان قد قال مؤخرا إن "المياه ستصرف في البحر بعدما نكون تأكدنا أن مستوى المواد المشعة فيها أقل بكثير من معايير السلامة"، مؤكدا أن الحكومة اليابانية ستتخذ إجراءات لضمان ألا يمس هذا القرار بسمعة المنطقة.
 

خارجية الكورية الجنوبية أمريكا اليابان المخاطر الصحية لحماية البيئة البحرية

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