تحرير 11 محضر إشغال بالباجور وغلق سنتر للدروس الخصوصية بشبين الكوم

تفعيلاً للإجراءات الوقائية والاحترازية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة لرفع كفاءة شوارع المدينة وإزالة الإشغالات وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وأسفرت الحملة عن تحرير 11 محضر إشغال طريق، وفى ذات السياق، ونفذ قسم الإشغالات بحي غرب شبين الكوم بحملة مكبرة تم خلالها رفع جميع الإشغالات بداية من كوبري عمر أفندي وحتى نهاية الشارع (المزلقان).

- توجيه برفع الإشغالات والتعديات

يأتي ذلك تنفيذ لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية بضرورة تكثيف الجهود ورفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين، و تفعيلاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

فيما قام رئيس حي غرب شبين الكوم بغلق وتشميع سنتر تعليمي للدروس الخصوصية بنطاق الحى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والحد من التجمعات، و هذا وتواصل كافة الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة تكثيف حملاتها المكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة الإشغالات وفرض سيادة القانون حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.

- حملة تفتيش ليلية علي المحال التجارية في شبين الكوم

وكانت قد شنت رئاسة حي غرب شبين الكوم أمس حملة تفتيش ليلية علي المحال التجارية لفحص الأوراق والمستندات الخاصة برخص المحلات وتراخيص الإعلانات بشارع الجلاء البحري ، وتم شن حملة إشغالات لإزالة كافة التعديات بشارع عمر أفندي وتحقيق السيولة والحركة المرورية للمواطنين ، أسفرت عن تحرير 18 محضر إشغال ، وتنفيذ 23 إزالة فورية بالشارع .



كما قامت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان وبالتنسيق مع مكتب التموين بالمرور علي منافذ بيع السلع التموينية، وذلك للإطمئنان من توافر السلع التموينية خلال شهر رمضان والتأكد من تاريخ صلاحية المنتج والإعلان عن الأسعار حفاظاً علي حقوق المواطنين .

متابعة أعمال الرصف بطريق القناطر



وفي ضوء توجيهات محافظ المنوفية بمتابعة مشروعات تطوير وتأهيل الطرق بنطاق المحافظة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمتابعة أعمال الرصف بطريق القناطر – شبين الكوم بنطاق الوحدة المحلية بكفر الخضرة ، حيث تم الانتهاء من رصف مسافة 900 م ووضع الطبقة الأخيرة بالجانب الأيسر اتجاه الباجور من أول كوبري سمان حتى مدخل قرية الخضرة.