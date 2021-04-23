أمسيات شعرية وورش فنية احتفالا بشهر رمضان بثقافة الأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث أعد قسم التذوق السينمائى بقصر ثقافة الأقصر عرض لفيلم "المهاجر" سيناريو وإخراج يوسف شاهين سيناريو رفيق الصبان الفيلم من إنتاج مصري فرنسي مشترك، بطولة الفنان الكبير خالد النبوي، يسرا، محمود حميدة، احمد بدير، صفية العمرى، حنان ترك، ميشيل بيكولي"، واحتل فيلم المهاجر سنة ١٩٩٤ المركز رقم ٥٢ فى قائمة أفضل ١٠٠ فيلم فى ذاكرة السينما المصرية، بجانب ذلك أقام القصر عرض لفرقة الأقصر للفنون الشعبية وقدمت رقصة النوبة تدريب الفنان أحمد عبدالرازق، بالإضافة إلى اعداد القصر عرض لفرقة الأقصر للآلات الشعبية قدمت خلاله أغنية "من نظرة واحدة" للمطرب الشعبى قرشي العزب، بالإضافة لورشة عمل ديكورات خاصه بشهر رمضان نفذتها شيماء سعيد مستخدمة "برطمان زجاج، لون سلفر، مسدس شمع، خيط خيش، كلفة ألوان للتزيين، فوم جلتر".

ونظم قصر ثقافة الطارف أمسية شعرية للشاعر سيد صدقى وألقى قصيدة "رمضان شهر الصيام"، كما أعدت مكتبة الضبعية الثقافية أمسية شعرية للشاعر سيد صدقى وألقى قصيدة "ليس لها مكان"، كذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى أمسية شعرية للشاعر محمد إبراهيم وألقى قصيدة "بالبلدي وبالفصحى"، بالإضافة إلى تنفيذ ورشة أشغال يدوية عمل هلال نفذتها نجوي أبوالفضل محمد، بينما نفذ قصر ثقافة الطفل مجلة حائط عن "فانوس رمضان" تنفيذ سهرى سباق، وناقش قصر ثقافة الطود كتاب "النظافة عند القدماء المصريين" ناقشته أخصائية المكتبة العامة بالقصر، بالإضافة إلى تنفيذ ورشة فنون تشكيلية عمل فانوس رمضان بورق أشكال الخيامية نفذتها أخصائي فنون تشكيلية بالقصر، وورشة فنون تشكيلية عمل زينة رمضان تنفيذ رشا عبدالحميد نفذ قصر ثقافة إسنا.

وتواصل قصور الثقافة فعالياتها المتنوعة في كافة المحافظات.