سول تنفي تأجيل القمة الكورية- الأمريكية

نفى المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تقارير إعلامية تحدثت عن إمكانية تأجيل محادثات القمة بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه- إن، والرئيس الأمريكي جو بايدن، المقرر انعقادها في أواخر مايو المقبل.



ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية عن المتحدثة باسم المكتب الرئاسي، بارك كيونج- مي قولها: "كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان مشاورات لترتيب جدول زمني لعقد قمة في وقت مناسب في أواخر مايو".



وجاء بيان المكتب الرئاسي الكوري بعد أن نشرت إحدى وسائل الإعلام المحلية تقريرًا يشير إلى إمكانية تأجيل القمة بسبب اختلاف الآراء بين سول وواشنطن بشأن ترتيبات ثنائية "لمبادلة اللقاحات" التي تدفعها سول.



وفي الأسبوع الماضي، أعلن كل من المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي والبيت الأبيض، أن الرئيس مون سيعقد أول قمة وجها لوجه مع بايدن في الشهر المقبل، لمناقشة قضايا التحالف والجهود المشتركة من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية في النصف الثاني من شهر مايو.

يذكر أن وزير خارجية كوريا الجنوبية، تشونج إيوي- يونج، قال إن الحكومة تجري مشاورات مع الولايات المتحدة بشأن الدعم، فيما يتعلق بلقاحات مضادة لفيروس كورونا، طبقًا لما ذكرته شبكة "كيه. بي. إس. وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، الأربعاء الماضي.

وفي حديثه في منتدى نظمه نادي "كوانهون" في سول ، ذكر تشونج أن سول أكدت لواشنطن أن الصديق الحق هو الذي يمد يد العون في وقت الشدة.



وأضاف تشونج أنه يأمل في أن تساعد الولايات المتحدة في حل مشكلات سول فيما يتعلق باللقاحات، اعتمادًا على روح التضامن الذي أظهرته كوريا الجنوبية، مستشهدًا بإرسال كوريا الجنوبية أدوات اختبار وكمامات بناءً على طلب الولايات المتحدة العام الماضي.



غير أنه أكد مجددًا أنه سيكون من الصعب تأمين لقاحات من أمريكا عبر اتفاق تبادل، قائلًا: إن واشنطن أبلغت سول بأنها ما زالت تواجه ظروفًا صعبة للغاية، وأنه ليست هناك لقاحات إضافية في احتياطيها سيتم استخدامها لتحقيق مناعة القطيع.

وقال وزير الخارجية الكوري الجنوبي، جونج أوي- يونج، أمس الثلاثاء، خلال جلسة برلمانية، إن كوريا الجنوبية تناقش ترتيب صفقة "لمبادلة اللقاحات" مع الولايات المتحدة، مضيفًا أن تلك القضية كانت محور تركيز رئيسيًا في محادثاته مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ "جون كيري"، الذي زار سول في الأسبوع الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) بأن جونج لم يوضح ما تعنيه صفقة المبادلة، كما رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية تشوي يونج- سام الإدلاء بتفاصيل، واكتفى بالقول إن الدولة تبذل جهودًا متعددة الأوجه فيما يتعلق بالتعاون في مجال التطعيم مع الولايات المتحدة.