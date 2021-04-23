توقعات بالبدء في توزيع لقاحات أسترازينيكا المنتجة في تايلاند يونيو المقبل

ذكر المدير الإداري لشركة سونجبون ديتشونجكيت التايلاندية أن التوقعات تشير إلى أن لقاحات أسترازينيكا، التي تصنعها شركة "سيام بيوساينس" في تايلاند ستكون جاهزة للتسليم في يونيو.



وقال سونجبون في مقابلة عبر الهاتف اليوم الجمعة، إن عدد الجرعات التي سيتم توزيعها في يونيو ستحدده شركة أسترازينيكا التي يقع مقرها في كامبريدج، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.



وقالت وزارة الصحة إنها تتوقع إنتاج ستة ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا بحلول يونيو، ثم 10 ملايين جرعة كل شهر حتى اكتمال تسليم الـ 61 مليون جرعة التي طلبتها الحكومة.

استقبلت تايلاند 6737 سائحا أجنبيا في مارس الماضي، مقابل 819 ألفًا و 429 سائحا خلال نفس الفترة العام الماضي.



وذكرت وزارة السياحة التايلاندية أنه جار احتساب عائدات نشاط السياحة في البلاد خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضي.



وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن جائحة كورونا لم تنته في تايلاند، ومازالت قيود السفر، التي تتضمن فرض الحجر الصحي على الوافدين لمدة 14 يوما، تمثل عقبات رئيسية أمام تعافي السياحة.



وسجلت تايلاند 2070 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 50 ألفا و183 حالة، كما توفي اليوم أربعة أشخاص، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 121 حالة، حسب بيانات وكالة بلومبرج.

وقال خبراء عينتهم الحكومة التايلاندية إن تايلاند ستواصل استخدام لقاح كوفيد- 19 الذي تنتجه شركة سينوفاك بيوتك الصينية بعد ستة تقارير عن أعراض جانبية "شبيهة بالجلطة" بين المتلقين.



وقالت لجنة الخبراء إن ستة من العاملين في المجال الطبي في إقليم رايونج شرقي بانكوك، الذين حصلوا على التطعيم في وقت سابق هذا الشهر، عانوا من أعراض مشابهة لأعراض الجلطة الدماغية، بما في ذلك النعاس والخدر في الأطراف.

وتعافوا منذ ذلك الحين بعد تلقيهم علاجات ولم يتم رصد أي جلطات دموية.

