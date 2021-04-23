الجمعة 23 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

توقعات بالبدء في توزيع لقاحات أسترازينيكا المنتجة في تايلاند يونيو المقبل

لقاحات أسترازينيكا
لقاحات أسترازينيكا

ذكر المدير الإداري لشركة سونجبون ديتشونجكيت التايلاندية أن التوقعات تشير إلى أن لقاحات أسترازينيكا، التي تصنعها شركة "سيام بيوساينس" في تايلاند ستكون جاهزة للتسليم في يونيو. 
 

وقال سونجبون في مقابلة عبر الهاتف اليوم الجمعة، إن عدد الجرعات التي سيتم توزيعها في يونيو ستحدده شركة أسترازينيكا التي يقع مقرها في كامبريدج، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء. 
 

وقالت وزارة الصحة إنها تتوقع إنتاج ستة ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا بحلول يونيو، ثم 10 ملايين جرعة كل شهر حتى اكتمال تسليم الـ 61 مليون جرعة التي طلبتها الحكومة.  

استقبلت تايلاند 6737 سائحا أجنبيا في مارس الماضي، مقابل 819 ألفًا و 429 سائحا خلال نفس الفترة العام الماضي.
 

وذكرت وزارة السياحة التايلاندية أنه جار احتساب عائدات نشاط السياحة في البلاد خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضي.


وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن جائحة كورونا لم تنته في تايلاند، ومازالت قيود السفر، التي تتضمن فرض الحجر الصحي على الوافدين لمدة 14 يوما، تمثل عقبات رئيسية أمام تعافي السياحة.
 

وسجلت تايلاند 2070 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 50 ألفا و183 حالة، كما توفي اليوم أربعة أشخاص، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 121 حالة، حسب بيانات وكالة بلومبرج.

وقال خبراء عينتهم الحكومة التايلاندية إن تايلاند ستواصل استخدام لقاح كوفيد- 19 الذي تنتجه شركة سينوفاك بيوتك الصينية بعد ستة تقارير عن أعراض جانبية "شبيهة بالجلطة" بين المتلقين.


وقالت لجنة الخبراء إن ستة من العاملين في المجال الطبي في إقليم رايونج شرقي بانكوك، الذين حصلوا على التطعيم في وقت سابق هذا الشهر، عانوا من أعراض مشابهة لأعراض الجلطة الدماغية، بما في ذلك النعاس والخدر في الأطراف.

وتعافوا منذ ذلك الحين بعد تلقيهم علاجات ولم يتم رصد أي جلطات دموية.
 

لقاحات أسترازينيكا تايلاند كورونا سونجبون ديتشونجكيت التايلاندية إصابات كورونا

الأكثر قراءة

مكتوب.. دعاء يوم 11 من رمضان 2021.. اقرأ دعاء اليوم الحادي عشر 1442

السيسى وبوتين يتفقان على استئناف حركة الطيران الكاملة

بنزين 80 بـ6.50 جنيه.. «البترول» تعلن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية

«خناقة بالسيوف».. حقيقة الفيديو الدموي في أحد شوارع كفر الشيخ

الإفتاء تحسم الجدل حول توقيت صلاة الفجر الصحيح فى مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 23-4-2021 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل يكتب.. عندما يصبح الصقر «دجاجة»

أحمد بهاء الدين شعبان

النيل في خطر: قراءة في كتاب مهم (3)

د. القس صفوت البياضى

الدور الأمريكي في السد الإثيوبي.. والمبادئ الأساسية للحقوق الإنسانية

جلال حمام

إثيوبيا.. الضلع الجنوبي لحلف الجوار

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تستنكر تحريض المستوطنين على قتل العرب

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل السماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

فلسطين تطالب بريطانيا بالضغط على إسرائيل لعقد الانتخابات في القدس