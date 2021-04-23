بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة 23-4-2021.. وأسعار البيض و الكتاكيت بالأسواق

محدثه..

يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة 23 أبريل، ولذلك لشراء مستلزمات البيت الأسبوعية من الطيور ومشتقات صناعتها، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أسعار الدجاج والبيض و الكتاكيت في المزارع و المحلات التجارية وأسعار الأوراك و الصدور و البانية و حجم إنتاج السوق المصري من صناعة الدواجن.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة 2021

منذ إعلان الحكومة المصرية الاكتفاء الذاتي من صناعة الدواجن وعدم استيراد السلع والخامات اللازمة فيها منذ عدة سنوات وهناك نوع من الاستقرار في أسعار الدواجن ومشتقاتها، وذلك لزيادة المعروض في الأسواق المحلية حيث أنه يوجد انخفاض طفيف في الأسعار ووصل سعر كيلو الدجاج البيضاء إلى 25 جنيه في المزرعة و 30 جنيه عند المستهلك فيما وصل سعر كيلو الدجاج البلدي في المزرعة إلى 33 جنيها فيما وصل سعرها عند البائع إلى 36 جنيها.



أسعار بيع الدواجن في السوق المحلية

وفقا شعبة الدواجن بالغرف التجارية فإن سعر كيلو البانية وصل إلى 80 جنيها للمستهلك فيما يتراوح سعر كيلو الأوراك من 35 إلى 39 جنيه يتراوح سعر الدبابيس من 40 إلى 42 جنيه و يتراوح سعر كيلو الكبد والقوانص من 35 إلى 39 جنيه وسجل سعر الصدور بالعظم إلى 42 جنيه ووصل سعر الشيش طاووق إلى 70 جنيه للكيلو فيما يتراوح سعر الأجنحة والهياكل من 22 إلى 25 جنيه للكيلو ووصل سعر كبد الدجاج إلى 45 جنيه للكيلو وجميع تلك المنتجات شهد انخفاض في الأسعار منذ بداية شهر رمضان والاستهلاك المتزايد على المعروض منها.

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بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة 23 أبريل شغلت بالي الكثير من المواطنين حتى أصبح واحد من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكتروني حيث وصل سعر كرتونة البيض في المزارع 32 جنيه فيما وصل سعرها عند البائعين إلى 36 جنيها والذي شهد ارتفاع ملحوظ منذ بداية شهر رمضان المبارك فيما تتراوح أسعار الكتاكيت في المزرعة 7 إلى 9 جنيهات.