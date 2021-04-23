الجمعة 23 أبريل 2021
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منوعات

معهد الفلك: «بدر رمضان العملاق» يضىء السماء الثلاثاء المقبل

جريدة الدستور

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن وصول قمر شهر رمضان المبارك لمرحلة البدر المكتمل يوم الثلاثاء المقبل، وهو يمثل القمر العملاق "سوبر مون" الأول من بين ثلاثة أقمار عملاقة (سوبر مون) لعام 2021.

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، إن القمر في تلك الحالة سيكون في مداره في منطقة الحضيض وهي أقرب مسافة إلى الأرض فيبدو أكبر قليلاً وأكثر إشراقا من المعتاد ولذلك يطلق عليه اسم القمر العملاق.


وأضاف أن ظاهرة" القمر العملاق" قد تتكرر أكثر من مرة خلال السنة الواحدة ، في ظاهرة تسترعي الانتباه وتجتذب علماء وهواة الفلك لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.


ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف تادرس استاذ الفلك بالمعهد أن القمر سيبدو بدرا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 26 حتى 28 أبريل الحالي ، حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة بدر القمر بالكامل بدون أجهزة ، أما وقت البدر الكامل فسيكون في 27 أبريل الحالي "الثلاثاء المقبل" بعد غروب الشمس حيث يبلغ لمعان القمر نسبة 99.9% .


وأشار إلى أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية باسم (القمر الوردي ، والقمر الأبيض ، وقمر العشب النابت) ، وأسماء أخرى كثيرة وكلها تدل على أمور تحدث في الربيع، إلا أن ضوء القمر لن يكون ورديًا بالفعل.


وأكد أن جميع مشاهدات الظواهر والأحداث الفلكية تتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء ، كما أن الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض ، فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك لمتابعتها وتصويرها.

المعهد القومي للبحوث الفلكية رمضان شهر رمضان القمر سوبر مون

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