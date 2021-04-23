بداية أيام المغفرة..

دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان 2021.. شهر رمضان، شهر العبادة، والتقوى، نلجأ إليه وتتعفف بطهارته، ونتقرب من الله عز وجل، بكثرة الأدعية، والصلاة، والصدقات، فهمي من أكثر الأعمال المستحبة عند الله عز وجل في هذا الشهر الطاهر العظيم، المليء بالخير والبركات، ويبحث الأشخاص كل يوم من شهر رمضان عن الأدعية المستجابة في كل يوم، في الوقت الحالي نتعرف علي دعاء اليوم الحادي عشر من شهر رمضان 2021، وبعض الأدعية المستجابة، والأعمال الواجب فعلها في هذا الشهر الكريم من صلاة، وصوم، وعبادة، وتصدق، وتقرب إلى الله من خلال قراءة القرآن، والدعاء المستمر بما في قلوبنا وطلب العفو والمغفرة، حيث يزيد التقرب من الله في هذا الشهر الكريم لكي تمحو السيئات، ونتقرب من الله عز وجل بكافه الطرق المؤدية لباب رحمته، وخصوصا مع آخر كل عشر ايام في الشهر وبداية عشر أيام آخرين.

يرصد "الدستور" اليكم أكثر الأدعية المستجابة في اليوم الحادي عشر من شهر رمضان



دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان 2021



عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآلة: "اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيَّ فِيهِ الْإِحْسَانَ، وَكَرِّهْ إِلَيَّ فِيهِ الْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَحَرِّمْ عَلَيَّ فِيهِ السَّخَطَ وَالنِّيرَانَ، بِقُوَّتِكَ يَا غَوْثَ الْمُسْتَغِيثِينَ".

افضل الادعية في شهر رمضان

"اَللّهُمَّ حَبِّبْ اِلَيَّ فيهِ الْإحسانَ ، وَ كَرِّهْ فيهِ الْفُسُوقَ وَ العِصيانَ وَ حَرِّمْ عَلَيَّ فيهِ السَخَطَ وَ النّيرانَ بعَوْنِكَ ياغياثَ المُستَغيثينَ".



جزاء قراءة الدعاء

“مَنْ دَعَا بِهِ كُتِبَ لَهُ حِجَّةٌ مَقْبُولَةٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آلة، وَ عُمْرَةٌ مَعَ أَهْلِ بَيْتِهِ عليهم السلام، وَ كُلُّ حِجَّةٍ مَعَهُ صلى الله عليه و آلة تَعْدِلُ سَبْعِينَ أَلْفَ حِجَّةٍ مَعَ غَيْرِهِ، وَ كُلُّ عُمْرَةٍ مَعَهُمْ عليهم السلام تَعْدِلُ سَبْعِينَ أَلْفَ عُمْرَةٍ مَعَ غَيْرِهِمْ”

"اَللّهُمَّ نَبِّهني فيهِ لِبَرَكاتِ أسحارِهِ، وَنوِّرْ قَلْبي بِضِياءِ أنوارِهِ، وَخُذْ بِكُلِّ أعْضائِي إلى اتِّباعِ آثارِهِ بِنُورِكَ يا مُنَوِّرَ قُلُوبِ العارفينَ."

"اللّهُمَّ وَفِّر فيهِ حَظّي مِن بَرَكاتِهِ، وَسَهِّلْ سَبيلي إلى خيْراتِهِ، وَلا تَحْرِمْني قَبُولَ حَسَناتِهِ يا هادِيًا إلى الحَقِّ المُبينِ."

دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان

"اللّهُمَّ افْتَحْ لي فيهِ أبوابَ الجِنان، وَأغلِقْ عَنَّي فيهِ أبوابَ النِّيرانِ، وَوَفِّقْني فيهِ لِتِلاوَةِ القُرانِ يامُنْزِلَ السَّكينَةِ في قُلُوبِ المؤمنين."

"اللهم سلمنا لشهر رمضان، وتسلمه منا حتى ينقضي عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، يا رب العالمين."

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