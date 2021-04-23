الجمعة 23 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ناقش مع المحافظ حل مشكلة التكدس في الفصول

برلماني: نسعى لتطوير وبناء مدارس جديدة في الإسماعيلية

النائب سامي سليم
النائب سامي سليم

قال الدكتور سامي سليم، عضو مجلس النواب بالإسماعيلية، إن مشاكل التعليم في الدائرة الثالثة بالإسماعيلية من أهم الملفات التي يوليها اهتماماً كبيراً ويعمل علي حل مشاكلها خلال الفترة الحالية، مضيفا أنه التقى محافظ  الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، بحضور طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، ومدير هيئة الأبنية التعليمية لمناقشة عدد من الملفات.

وتابع  عضو مجلس النواب أنه تم عرض مشكلة مدرسة سكة حديد بمركز فايد والتي تحتاج إلي مد عقد الإيجار من هيئة السكك الحديدية، حتي تتولي هيئة الأبنية التعليمية إحلال و بناء المدرسة من جديد، كما ناقش طلب إنشاء مدرسة ثانوي عام بفنارة حيث أن المنطقة من حدود السويس ( كوبري السيل) إلي مدينة فايد، لا يوجد بها مدرسة ثانوي عام سوي مدرسة الشهيد حسين سعيد، مشيراً إلي انه تم التبرع بمساحة 3 أفدنة بفنارة و رفضت هيئة البيئة لقربها من المقابر.

 حل مشكلة التكدس الطلابي


وقال انه يعمل علي حل مشكلة التكدس الطلابي داخل الفصول، على مستوى الإدارات المختلفة وإنشاء مبنى للأنشطة في المدارس غير المجهزة بها إضافة إلي طرح مشكلة مدرسة أبو صوير الثانوية الزراعية، وعدم تجهيز مزرعة بها ى رغم افتتاحها منذ سنوات.

وقال "سليم" انه طرح أزمة مدرسة عمر بن الخطاب بعزبة المغاربة بقرية ام عزام بمركز القصاصين، لاحتياجها إلي توسعة لتستوعب الكثافة الطلابية، بالإضافة إلى طلب إنشاء رياض أطفال في بعض المدارس  التي ل توجد بها هذه المرحلة التعليمية.

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