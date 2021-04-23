ضبط 11940 شخصًا لعدم ارتداء الكمامة

في حملات خلال 24 ساعة

نجحت الداخلية في تحرير 11940 محضرًا لأشخاص، لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ11884 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 56 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 808 مخالفات للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 267 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات 1505 شيش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.