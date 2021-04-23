الجمعة 23 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

في حملات خلال 24 ساعة

ضبط 11940 شخصًا لعدم ارتداء الكمامة

الكمامة الواقية
الكمامة الواقية

نجحت الداخلية في تحرير 11940 محضرًا لأشخاص، لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ11884 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 56 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 808 مخالفات للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 267 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات 1505 شيش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

يأتي  ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

الداخلية ارتداء الكمامة الواقية 11940 محضرا لاشخاص

الأكثر قراءة

مكتوب.. دعاء يوم 11 من رمضان 2021.. اقرأ دعاء اليوم الحادي عشر 1442

السيسى وبوتين يتفقان على استئناف حركة الطيران الكاملة

بنزين 80 بـ6.50 جنيه.. «البترول» تعلن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية

«خناقة بالسيوف».. حقيقة الفيديو الدموي في أحد شوارع كفر الشيخ

الإفتاء تحسم الجدل حول توقيت صلاة الفجر الصحيح فى مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 23-4-2021 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل يكتب.. عندما يصبح الصقر «دجاجة»

أحمد بهاء الدين شعبان

النيل في خطر: قراءة في كتاب مهم (3)

د. القس صفوت البياضى

الدور الأمريكي في السد الإثيوبي.. والمبادئ الأساسية للحقوق الإنسانية

جلال حمام

إثيوبيا.. الضلع الجنوبي لحلف الجوار

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تستنكر تحريض المستوطنين على قتل العرب

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل السماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

فلسطين تطالب بريطانيا بالضغط على إسرائيل لعقد الانتخابات في القدس