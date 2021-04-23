النيابة تصرح بدفن طفل قتل على يد والده صعقاً بالكهرباء في الإسماعيلية

انتدبت الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة

أصدرت نيابة الإسماعيلية، قراراً في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بالتصريح بدفن جثمان طفل قتل على يد والده اثر التعذيب صعقا بالكهرباء، وكانت قد أمرت أمس بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة بعد وصول الجثمان مصاب بعدة إصابات لمستشفى جامعة قناة السويس، وأثبتت معاينة الطب الشرعي، وجود كدمات وسحجات مختلفة في أنحاء الجسم إضافة إلي جروح وحروق يشتبه أنها بسبب صعق بالكهرباء.

وكانت نيابة الإسماعيلية، قد أصدرت قراراً بحبس الأب لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

- ضبط المتهم



وتمكن النقيب سيد نصرالله، معاون المباحث من تحديد مكان المتهم، بعد تركه لابنه داخل المستشفى ومحاولته الهرب، و نجحت إحدى المأموريات فى ضبطه.



وكان مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من المقدم محمد هشام، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، يفيد بوصول طفل 10 سنوات إلى مستشفى جامعة قناة السويس به العديد من الإصابات جثة هامدة، و انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ، لفحص جثمان الطفل ومناقشة ذويه.

- معاينة جثمان الطفل



وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثة، وأمرت بنقلها للمشرحة، وتم عرضها على الطب الشرعي، وأصدر تقريره عن سبب الوفاة، وكشفت المعاينة الأولية للجثمان المجني عليه أنه مصاب بعدة إصابات ويظهر عليه آثار التعذيب والصعق بالكهرباء والضرب، وكشفت مصادر عن أن والد المجني عليه له معلومات جنائية، وشهرته "سوكة" مقيم بمنطقة أبو عطوة لدائرة المركز، وبحسب مصادر فإن المجني عليه اعترف باعتدائه بالضرب علي نجله بغرض تربيته إلا أنه توفي في يديه.

- الجماعة الإرهابية تحاول استغلال الحادث



فيما نفى مصدر أمني، صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمنًا فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يٌحَمِل الشرطة مسؤولية مصرع طفل على يد والده، مؤكدًا أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلا.

وأوضح المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ لمركز شرطة الإسماعيلية بوصول أحد الأطفال مقيم بدائرة المركز "جثة هامدة" لأحد المستشفيات بالإسماعيلية.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية لمحل البلاغ، وبالفحص وسؤال الشهود تبين أن والد الطفل المتوفي سبق اتهامه فى عدد من القضايا من بينها "مخدرات، ضرب، وسلاح أبيض"، وهو مقيم بدائرة القسم" دائم التعدى على ابنه بالضرب والتعذيب بالكهرباء وإحداث ما به من إصابات مما تسبب فى وفاته.



تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وأضاف بأنه كان تحت تأثير تعاطى المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وعرضه على النيابة العامة.