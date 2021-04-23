الجمعة 23 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«خناقة بالسيوف».. حقيقة الفيديو الدموي في أحد شوارع كفر الشيخ

المشاجرة
المشاجرة

كشف مصدر أمني مطلع بمحافظة كفر الشيخ، حقيقة الفيديو المتداول والذي يظهر فيه مشاجرة بالأسلحة البيضاء "السيوف" بأحد شوارع مدينة كفر الشيخ ما أثار الرعب بين المواطنين فور تداول الفيديو، مؤكدا أن الفيديو حقيقي بالفعل ومن أحد شوارع حي المدينة التجارية  بكفر الشيخ وقد وقع أول أمس الأربعاء.

وأضاف المصدر، خلال تصريحات خاصة لـ "الدستور" ، أنه فور حدوث الواقعة تحركت الأجهزة الأمنية المعنية لضبط من ظهروا في الفيديو وتحرير محضر وإحالتهم للنيابة العامة لإجراء التحقيقات معهم ، فضلا عن تكثيف البحث عن من لم يتم القبض عليهم حتي الأن.

وأوضح المصدر الأمني، أنه لن يتم القبول بهذا المنظر في شوارع محافظة كفر الشيخ والتي طالما اتسمت بأقصي درجات الأمان والانضباط بفضل مجهودات رجال الأمن الذين يبذلون أقصي مافي وسعهم لتحقيق ذلك الهدف.

يذكر أنه قد انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر قيام عدة أشخاص يحملون أسلحة بيضاء ويتشاجرون وسط كر وفر متبادل حتي انهالوا علي أحد الأشخاص بتلك الأسلحة وطرحوه أرضا حتي سالت منه الدماء ، وسط تجمع المارة.

ومؤخرا ، فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن من رصد نشاط عدد من العناصر الإجرامية التي تخصصت في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، إذ تم ضبط (عدد من الأقراص المخدرة - مبلغ مالي - هاتف محمول)، بحوزة أحد الأشخاص، بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما يتم تكثيف الجهود الأمنية بصفة مستمرة من أجل فرض الأمان في كافة ربوع محافظة كفر الشيخ ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها

فيديو متداول أسلحة بيضاء كفر الشيخ أجهزة أمنية المدينة التجارية

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«خناقة بالسيوف».. حقيقة الفيديو الدموي في أحد شوارع كفر الشيخ

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