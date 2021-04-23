لم تتجاوز 4 سنوات.. أب يتهم طليقته بتعذيب ابنتهما وحرقها بالإسماعيلية

النيابة أمرت بعرضها على الطب الشرعي

تجردت أم من إنسانيتها بالاعتداء بالضرب المستمر على بنتها وتعذيبها، بإحداث حروق في الجسد واطفاء السجائر في جسدها رغم سنها الصغير الذي لم يتجاوز 4 أعوام.

وكان اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من المقدم محمد هشام، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ من شاب يتهم فيه طليقته، بالاعتداء المستمر على ابنتهما وتعذيبها، بإحداث حروق في الجسد واطفاء السجائر في جسدها رغم سنها الصغير الذي لم يتجاوز 4 أعوام.

وعلى الفور شكل ضباط مباحث الإسماعيلية حملة مكبرة عقب تقنين الإجراءات، للتأكد من وجود إصابات من عدمه وتبين وجودها بالفعل، وتم التحفظ على الأم.

أقوال الأب

وقال الأب في محضر الشرطة أن الأم طليقته، وأنهما انفصلا قبل عدة أشهر علي أن تعيش الطفلتين معها بمنطقة أبو عطوة إلا أنه اكتشف اعتدائها عليهما بشكل دائم ووصل الأمر إلي تعذيبها بالحروق.

عرض الطفلة على الطب الشرعي



وحررت الشرطة المحاضر اللازمة وبعرض الفتاة علي النيابة العامة، أمرت بعرضها علي الطب الشرعي لبيان سبب الإصابات، فيما تم التحفظ علي الأم لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.