الجمعة 23 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضمن مشروعات مبادر «حياة كريمة»

إنشاء 6 مدارس ومحطة صرف و3 محطات رفع بقرى برج العرب بالإسكندرية

قري حياة كريمة
قري حياة كريمة

قال اللواء حسن الجمال، رئيس مركز ومدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، أنه تم بدء الأعمال بتنفيذ محطة للصرف الصحي بقرية برج العرب القديم، ضمن محطات الصرف والمعالجة التي يتم تنفيذها بقري برج العرب القديم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالإسكندرية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة برج العرب لـ « الدستور»، أنه تم البدء في إنشاء 6 مدارس جديدة بنطاق القري المستهدفة من مبادرة حياة كريمة، فضلًا عن العمل في ثلاث محطات رفع للمياه بقري أبوصير والكيلو38، وبرج العرب القديم، لتغيير مواسير المياه بالقري، وتوصيل المياه للمنازل.

 تفاصيل مشروعات "حياة كريمة" في القرى


وأوضح أن تلك الأعمال ضمن  إنشاء13 محطة معالجة الصرف الصحي منهم محطة رئيسية، و12محطة رفع بجميع القري والنجوع، و إنشاء3مدارس تجريبية لجميع القرى الكبرى، و11مدرسة آخرين بإجمالي 14مدرسة، بالإضافة إلى تطوير 8وحدات صحية، وإنشاء مستشفى مركزي.

تطوير 57 قرية بتكلفة 3 مليارات جنيه

وكان قد ناقش اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مع أعضاء المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، خلال الجلسة المنعقدة، عددا من الملفات والقضايا التي تهم المواطن السكندري وعلى رأسها أعمال تنفيد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى برج العرب القديمة التي تستهدف تطوير 57 قرية بتكلفة تقديرية 3 مليارات جنيه، وذلك تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالقرى والنجوع في المجتمع المصري.

وأكد محافظ  الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية القائمة على المبادرة، تعمل بشكل متكامل على الإسراع في كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن المبادرة.

وأضاف أن مبادرة الرئيس ستحدث نقله نوعية شاملة بالقرى، وسيكون لها مردود إيجابي قوي على المواطنين بالقرى، كما أنها تؤكد علي مدي اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالمواطنين البسطاء في القري والنجوع من أجل تحقيق حياة كريمة كاملة وتوفير كافة المرافق والاحتياجات الأساسية لهم.

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