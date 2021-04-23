جثة تكشف سراً.. «الداخلية» تضبط مخدرات بـ100 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على الشباب من خطر المخدرات من خلال حملاتها المنظمة لاستهداف أوكار المخدرات والعناصر الإجرامية الخطرة القائمة على بيعها في المحافظات، على مدار الأسبوع المنقضي، والتي نجحت الجهود في ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة يقارب ثمنها 100 مليون جنيه.

تأتي تلك الحملات تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، من خلال خطة أمنية متتابعة بالتنسيق بين قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع مديريات الأمن.

عصابة منظمة بحوزتها مخدرات قيمتها 7 ملايين جنيه

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برئاسة اللواء معتز توفيق بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام نشاط تشكيل عصابي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بمحافظات القليوبية والشرقية والإسماعيلية وأسيوط، وقيامهم بتخزين المواد المخدرة بمخازن سرية بمساكنهم وملحقاتها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وبمشاركة قطاع الأمن المركزي ومديريات أمن القليوبية والشرقية والإسماعيلية وأسيوط ،أمكن رصدهم وضبطهم وعددهم 10 عناصر إجرامية لعدد 7 منهم معلومات جنائية.

وأمكن ضبط كمية من الأقراص المخدرة المتنوعة و21 طربة لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الكوكايين وكمية لمخدر الهيدرو (المادة المؤثرة لمخدر البانجو معدلة وراثياً) وكمية من مخدر الأفيون و8 خزائن سلاح ناري و2 طبنجة صوت وعدد من طلقات الصوت و8 سيارات منها سيارتان بدون لوحات ومبلغ مالي (عملات محلية وأجنبية) و25 هاتف محمول وبمواجهتهم بالمضبوطات اعترفوا بما أكدته التحريات.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 7 ملايين جنيه تقريباً.

حشيش في الشرقية والغربية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومديريتا أمن الشرقية والغربية عدداً من العناصر الإجرامية تخصص نشاطها الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسمي شرطة سمنود بالغربية وثالث العاشر منرمضان بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف تلك العناصر على النحو التالي:

ضبط عاطل حال وجوده بدائرة مركز شرطة سمنود وبحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض.

ضبط عاطليّن لهما معلومات جنائية حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان، وبحوزتهما 36 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي و2 هاتف محمول.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات 252,000 – مائتان واثنان وخمسون ألف جنيه تقريباً.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتم ضبط 70 طربة لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الأيس ومبلغ مالى و3 هاتف محمول بحوزة 3 أشخاص لاثنين منهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة طنطا.

وتم ضبط 60 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي و2 هاتف محمول بحوزة شخص حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.

60 طربة في الدقهلية

وتم ضبط 60 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى و2 هاتف محمول بحوزة شخصين حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة السنبلاوين.

22 طربة حشيش في أبوصوير

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية عاطل له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة الإسماعيلية تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته 22 طربة لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيدرو وكمية من مخدر الأفيون وعدد من الأقراص المخدرة ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض و3 سيارات، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

استروكس في أبوصوير



تم ضبط عاطلين مقيمين بدائرة أبوصوير حال تواجدهما بمنطقة سكنهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الأستروكس و2 هاتف محمول ومبلغ مالي و2 سلاح أبيض (مطواة).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة وأقرا بحيازتهما للأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهما الآثم.



عصابة غسلت 45 مليون جنيه من المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ، لهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة سوهاج) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى الزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 45 مليون جنيه).

سيارة مسروقة توقع تاجر الهيدرو في السلام

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة النزهة تمكنت من ضبط شخص، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة "له معلومات جنائية") حال إستقلاله سيارة وبحوزته (كمية من مخدرالهيدرو.

بالكشف الفني على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها.

بمواجهته أقر بشرائه السيارة من أحد الأشخاص بمنطقة الحرفيين بدائرة قسم شرطة السلام أول "جار تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه"، وعلمه بأنها متحصلات واقعة سرقة، وأضاف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.

ضبط لص الهواتف بحشيس في السلام

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين لأحدهما معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة "قيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي و4 هواتف محمول.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسيارة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما والتحرك.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى – الأمن العام) بالإشتراك مع مديريتى أمن الدقهلية – البحيرة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش ، وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة مركزى شرطة ( السنبلاوين – أبوحمص) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت من تحقيق النتائج الإيجابية.

20 حشيش في البحيرة



وفي نطاق مديرية أمن البحيرة تم ضبط (20 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين لأحدهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة أبوحمص.

جثة تكشف عصابة مسلحة لبيع الهيروين



كشفت ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية من أحد المستشفيات وصول جثة أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة إثر إصابته بعيار ناري.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن الجيزة إلى أن المجنى عليه من متعاطى مخدر الهيروين ويتردد على أحد أوكار ترويج وبيع ذلك المخدر "كائن بطريق الكريمات الصحراوي" وأثناء توجهه ومرافقيه كلٍ من (ميكانيكى- سائق، مقيمان بمنطقة حلوان بالقاهرة) لشراء مخدر الهيروين من مروجيه، حدثت مشادة كلامية بينهم وبين العناصر الإجرامية القائمة على بيع مخدر الهيروين وقام مروجو الهيروين بإطلاق أعيرة نارية تجاههم أصابت إحداها المجني عليه وتوفـي عقب وصوله للمستشفى، وبتكثيف الجهود تم تحديد المتهمين 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، واتخاذهم من منطقة عرب الحصار البحرية بطريق الكريمات الصحراوى مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى وتواجدهم بأحد المنازل بقرية نجوع العرب.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالمنزل المشار إليه وضبطهم، وبحوزتهم (بندقيه آلية - 2 بندقية FN - كمية من الطلقات والخزائن - 15 إسطوانة خام من مخدر الهيروين وزنت 3,450 كيلو جرام– مبلغ مالى- 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"- 6هواتف محمول).

بمواجهتهم إعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى بالإتجار فـى مخدر الهيروين ، وأضافوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ، وأن الأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف للتواصل مع عملائهم والدراجتين الناريتين لسهولة تنقلهم وهروبهم بالمناطق الصحراوية.



عصابة القوصية سقطت بمخدرات قيمتها مليونين ونصف



تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالإشتراك مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن أسيوط نشاط 4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية، تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة والذخائر غير المرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة القوصية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بدائرة المركز وبحوزتهم (كمية من مخدر الآيس – كمية من مخدر الحشيش – عدد من طلقات الخرطوش- مبلغ مالى – عدد 4 هاتف محمول – دراجة نارية "بدون لوحات" - ميزان) ، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2,500,000) إثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً.