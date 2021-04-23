الجمعة 23 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

على الطريق الدولي طنطا - كفر الشيخ

جهود لكشف ملابسات مصرع مواطن وطفليه إثر انقلاب سيارة بالغربية

المجنى عليهم
المجنى عليهم

تكثف مباحث مركز طنطا جهودها لكشف ملابسات مصرع مواطن وطفليه، وإصابة زوجته والطفل الثالث إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي طنطا - كفر الشيخ، بنطاق مركز قطور بمحافظة الغربية في حادث مأساوي مروع وجرى نقلهم الي مستشفى طوارئ جامعة طنطا.

وكان  اللواء هاني مدحت، مدير امن الغربية، قد تلقى  إخطاراُ من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث مروري مروع على طريق طنطا - كفر الشيخ الدولي، بزمام مركز قطور، ووجود وفيات ومصابين

تفاصيل الحادث


على الفور انتقلت القيادات الأمنية وتم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف وتبين انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي طنطا - كفر الشيخ في زمام مدينة قطور بمحافظة الغربية وأسفر الحادث عن مصرع اب يدعي "ش. ز" ومصرع طفلية وإصابة زوجته والطفل الثالث بكسور وكدمات ونزيف في المخ وبحالة سيئة وجميعهم مقيمين بقرية كنيسة دمشيت بدائرة مركز طنطا.

وجرى نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى ونقل المصابين إلى مستشفى طوارئ جامعة طنطا، وتم الدفع بأوناش المرور لرفع حطام الحادث وتسير حركة المرور بالطريق وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة وانتداب المعمل الجنائي.

مشروعات لتطوير الطرق في الغربية

جدير بالذكر أن محافظة الغربية  شهدت عدد من حوادث الطرق في مختلف المناطق على مستوى المحافظة، والتي أسفرت عن العديد من المصابين الذين يتم نقلهم إلى أقرب المستشفيات لتقلي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. 


وكانت أعلنت محافظة الغربية ، انه  جارى  العمل في العديد من مشروعات تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق السريعة التي تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة، علاوة على الطرق الداخلية والتى تعتبر من اكبر خطة الرصف على مستوى المحافظة، ما أدى إلى وجود حالة من الرضا بين المواطنين بالمحافظ وجاءت خطة الرصف حسب توجيهات رئيس الجمهورية.

مباحث مركز طنطا مصرع مواطن وطفليه وأصابه زوجته والطفل الثالث انقلاب سيارة ملاكى الطريق الدولى طنطا كفر الشيخ قطور

الأكثر قراءة

مكتوب.. دعاء يوم 11 من رمضان 2021.. اقرأ دعاء اليوم الحادي عشر 1442

السيسى وبوتين يتفقان على استئناف حركة الطيران الكاملة

بنزين 80 بـ6.50 جنيه.. «البترول» تعلن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية

الإفتاء تحسم الجدل حول توقيت صلاة الفجر الصحيح فى مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 23-4-2021 فى مصر

«خناقة بالسيوف».. حقيقة الفيديو الدموي في أحد شوارع كفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل يكتب.. عندما يصبح الصقر «دجاجة»

أحمد بهاء الدين شعبان

النيل في خطر: قراءة في كتاب مهم (3)

د. القس صفوت البياضى

الدور الأمريكي في السد الإثيوبي.. والمبادئ الأساسية للحقوق الإنسانية

جلال حمام

إثيوبيا.. الضلع الجنوبي لحلف الجوار

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تستنكر تحريض المستوطنين على قتل العرب

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل السماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

فلسطين تطالب بريطانيا بالضغط على إسرائيل لعقد الانتخابات في القدس