وفاة استشاري أطفال إثر إصابته بكورونا بمستشفى المنشاوي في الغربية

المحافظ يوجه بتشديد الإجراءات وتطبيق الغامات الفورية

توفي الدكتور عبده عبده المناوي، استشاري طب الأطفال بمستشفى المنشاوي العام، بمدينه طنطا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وسيتم دفنه بمقابر العائلة في سيجر بطنطا.

كان الفقيد الراحل قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد مؤخرا، و المتمثلة فى ارتفاع في درجات الحرارة، وضيق فى التنفس، وعطس، وسعال، وأجريت له الفحوصات الطبية وجاءت النتيجة إيجابية وتأكدت الإصابة بفيروس كورونا ،ووجه بضرورة خضوعه للعزل داخل إحدى أقسام العزل الصحي، وتدهورت حالته الصحية وتم وضعة على جهاز التنفس الصناعي إلى أن وافته المنية صباح اليوم، ونعت نقابة الأطباء الفقيد بواسع رحمته وأن يتقبله قبولاً حسنًا، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

تشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية في الغربية



ووجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، رؤساء جميع المراكز والمدن، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة، لتطبيق الإجراءات الإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، بكل حزم من خلال تطبيق قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار تطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

تطبيق الغرامات الفورية



وشدد محافظ الغربية، على تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية مع تحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيها، وفي حال الامتناع عن السداد يتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.