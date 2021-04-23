«جاموسة» تعطّل حركة القطارات بـ«المنصورة- دمياط»

كشفت مصادر في هيئة السكة الحديد عن وجود عطل في خط «المنصورة- دمياط» نتيجة اصطدام قطار فوارغ غلال متجه من المنصورة إلى ميناء دمياط بجاموسة بالقرب من محطة كفر الحطبة وخروج جرار القطار فقط عن السكة، وتمَّ تحويل مسار بعض القطارات إلى خط «شربين- قلين- محلة روح» وجار رفع الجرار.

وأوضحت المصادر لـ«الدستور» أن الكثير من المواطنين يعبرون من أماكن غير مخصصة للعبور، وهو ما يتسبب في وقوع مشاكل فنية عديدة بالمرفق قد تسبب حوادث كارثية.

وكانت وزارة النقل، أعلنت أن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، أكد أن قطاع السكة الحديد لديه هدف أساسي متمثل في تتفيذ خطة تطوير السكة الحديد، والتي تشمل على 5 عناصر وهي تطوير وتحديث أسطول الوحدات المتحركة من العربات والجرارات وتطوير البنية التحتية من مزلقانات وقضبان ومحطات وتحديث نظم الإشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية وتطوير الورش وإمدادها بجميع المعدات الحديثة وتخصيص عدد من الورش للوحدات الجديدة مثل ورشة التبين للجرارت GE وإيرماس لجرارات PRL مع توفير قطع الغيار والخبراء الأجانب لنقل الخبرات للعمال والفنيين المصريين، كما أكد تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بعدم مسير أي عربة قديمة بنهاية هذا العام وأن تكون العربات إما جديدة أو مطورة.