ماكرون يعرب عن استعداده لتقديم الدعم للهند في ظل ارتفاع إصابات كورونا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده مستعدة لتقديم الدعم إلى الهند في مكافحتها ضد فيروس كورونا المستجد، يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه الهند اليوم أكثر من 300 ألف إصابة خلال 24 ساعة لليوم الثاني على التوالي.



وأضاف ماكرون على لسان السفير الفرنسي لدى الهند إيمانويل لينين - في تغريدة عبر "تويتر" أوردتها قناة (إن دي تي في) الهندية - "أرغب في أن أبعث رسالة تضامن إلى الشعب الهندي الذي يواجه ارتفاعا في إصابات كوفيد-19. فرنسا تقف معكم في هذا الكفاح الذي لا يستثني أحدا. ونحن على استعداد لتقديم دعمنا".



وأعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم تسجيل 332 ألفا و730 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، فضلا عن 2263 حالة وفاة خلال الفترة نفسها. وتخطى إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس حتى الآن 16.2 مليون إصابة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة به إلى 186 ألفا و920 وفاة.



ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في خطاب للشعب الهندي يوم الثلاثاء الماضي، الموجة الثانية من فيروس كورونا بالعاصفة التي اجتاحت البلاد.



وفي ظل وضع الجائحة المتدهور، أبلغت الكثير من الولايات الهندية عن نقص حاد في الأوكسجين الطبي والأسرة وبعض الأدوية الأساسية. فيما قامت الكثير من الدول بفرض قيود على المسافرين القادمين من الهند

وتواجه الهند، ثاني دولة أكثر تضررا جراء وباء كورونا بعد الولايات المتحدة، أزمة صحية خطيرة مع تسجيل أكثر من ألفي وفاة وأكثر من 300 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة فضلا عن نقص في العلاجات والأكسجين.

ووفقا للتقارير الأخيرة، فإن الهند لديها ما يقرب من 300 ألف حالة إصابة وأكثر من 2000 حالة وفاة خلال 24 ساعة، و هي أكبر قفزة منذ اندلاع الوباء.

وفي نفس الأثناء، تم التعرف على سلالة جديدة في الهند من فيروس سارس-كوف-2، التي أطلق عليها B.1.618، والتي تنتشر في الغالب في غرب البنغال.