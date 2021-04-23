إجمالي عدد المصابين بكورونا في أوكرانيا يتجاوز مليوني حالة

أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف عبر حسابه على موقع فيسبوك تسجيل 14 ألف و277 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى أكثر من مليوني حالة.



وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن أوكرانيا سجلت مطلع الشهر الجاري عددا غير مسبوق من الإصابات بالفيروس بلغ 20 ألف حالة يوميا، فيما أعلنت السلطات تمديد إجراءات الإغلاق للتصدي للجائحة حتى 30 يونيو المقبل.



وتجاوزت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 400 حالة خلال الشهر الجاري، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد 41 ألف و700 حالة.



وتلقى 508 ألف و44 شخصا في أوكرانيا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكورونا.

تطوير اللقاحات

وفي سياق متصل، دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى إنشاء مختبر حديث لتطوير اللقاحات والأدوية في أقرب وقت ممكن.



وأضاف زيلينسكي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه يريد أن يجمع أفضل الخبراء ويوفر لهم ظروف عمل على مستوى المتخصصين الغربيين، موضحًا أن أوكرانيا لا تحتاج هذا المختبر خلال فترة جائحة فيروس كورونا وحسب، فبوجه عام قد يصبح هذا حلًا للتحديات المستقبلية.



وبحسب يوكرينفورم، تم توفير مبلغ قدره 100 مليون هريفنا أوكرانية من ميزانية الدولة لهذا العام لتأسيس هذا المختبر.

أكد مكتب الإحصاءات المركزي التابع للحكومة الأوكرانية، انكماش اقتصاد أوكرانيا بنسبة 4% خلال العام 2020، مقارنة بالعام 2019 نتيجة تأثير جائحة كورونا على حركة الاقتصاد والتجارة الداخلية بعد انتعاش استمر 4 سنوات سابقة.

وذكر بيان الإحصاءات المركزي أن قيمة الناتج المحلي الكلي لأوكرانيا المعبر عن إجمالى قيمة ما أنتجه الاقتصاد الأوكراني من سلع وخدمات خلال العام قدر بنحو 152 مليار دولار أمريكي، كما بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي للبلاد خلال 2020 ما قيمته 3630 دولارًا أمريكيًا.