أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك..

يبحث الكثير من رجال الأعمال المتخصصين في العقارات والبناء الحديث عن سعر مواد البناء اليوم الجمعة 23-4-2021 ، لمعرفة حركة البورصة والأسعار في تلك المجالات المتعلقة بمواد البناء.



سعر مواد البناء اليوم

وشهد سوق الاسمنت ايضا، اليوم، حالة من الهبوط في المصانع العاملة داخل جمهورية مصر العربية، ولديكم كافة أسعار الحديد وفقا لأخر التحديثات :-

سعر الأسمنت اليوم



- سعر طن أسمنت المسلح 920 جنيها مصريا.

- سعر طن أسمنت النصر 880 جنيها مصريا.

- سعر طن أسمنت المنيا 875 جنيها مصريا.

- سعر طن أسمنت المخصوص 890 جنيها مصريا.

- سعر طن أسمنت السويس 903 جنيها مصريا.

- سعر طن أسمنت حلوان 903 جنيهات مصرية.

- سعر طن أسمنت مصر بني سويف 890 جنيها مصريا.

- سعر طن أسمنت السويدي 920 جنيه مصري.

- سعر طن أسمنت المسله 850 جنيها مصريا.

- سعر طن أسمنت السهم 885 جنيها مصرية.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم



سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض، اليوم الجمعة، في السوق المصري بين 2425 إلى 2500 جنيه مصري، وذلك في الأسمنت الأبيض العادة، ورويال العادة، والواحة الأبيض، و سوبر سيناء.

اسعار الجبس اليوم

سجل متوسط سعر الجبس، اليوم الجمعة، في السوق المصري، بين 580 إلى 690 جنيه مصري، وذلك في جبس المعمار، وجبس مصر سيناء، وجبس السويس، وجبس العامرية، وجبس الدولية ، وجبس البلاح وجبس سيناء.

شهد سوق الحديد، اليوم الجمعة 23-4-2021، حالة من الاستقرار في المصانع العاملة في جمهورية مصر العربية، وتقدم الدستور لكم نشره بتفاصيل الشركات والاسعار تسهيلا منها إلى قرائها، كالاتي :

سعر الحديد اليوم



- سعر طن حديد عز ١٣700 جنيه مصري.

- سعر طن حديد بشاى 13500 جنيه مصري.

- سعر طن حديد العتال 13450 جنيها مصريا.

- سعر طن حديد عطية ١٣٤٠٠ جنيه مصري.

- سعر طن حديد سرحان ١٣300 جنيها مصريا.

- سعر طن حديد المراكبي ١٣٣٠٠ جنيه مصري.

- سعر طن حديد المصريين ١٣500 جنيه مصري.

- سعر طن حديد الكومي ١٣٣٠٠ جنيه مصري.

- سعر طن حديد المعادي ١٣٣٠٠ جنيه مصري.

- سعر طن حديد العشري ١٣٣٠٠ جنيه مصري.

- سعر طن مصر ستيل 13300 جنيه مصري.

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