روسيا تُسجل 8 آلاف و840 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية الروسية 8 آلاف و840 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد منذ بدء الجائحة إلى أربعة ملايين و744 ألفا و961 إصابة.



وذكر بيان للمركز الروسي لمكافحة عمليات انتشار فيروس " كورونا" المستجد (كوفيد ــ 19) اليوم الجمعة أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 84 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي، مشيرا إلى أن 1187 إصابة من هذه الإصابات كانت بدون أعراض سريرية، ما يمثل 13.4 بالمئة من المصابين الجدد.



وأضاف البيان أن أكبر عدد من الإصابات تم تسجيله في العاصمة الروسية موسكو بواقع 2502 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ 694 إصابة، ثم مناطق ضواحي موسكو بـ 609 إصابة.

وأشار البيان إلى تسجيل 398 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، من بينهم 57 وفاة في العاصمة موسكو، ليصل إجمالي الوفيات في روسيا إلى 107 آلاف و501 وفاة.



وأوضح البيان أن 9 آلاف و704 أشخاص تعافوا من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى أربعة ملايين و371 ألفا و214 شخصا

ارتفاع إصابات كورونا حول العالم



كما أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 144 مليونا و25 ألفا و288 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني أمس الخميس - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 3 ملايين و62 ألفا و87 حالة.

كما أشارت الجامعة إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حول العالم بلغ 82 مليونا و570 ألفا و488 شخصا.