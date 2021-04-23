«قبل ما تسافر».. مواعيد قطارات الدرجة الأولى والثاني بالوجه القبلي

عددها 32 قطارا

اعلنت هيئة السكك الحديدية مواعيد القطارات المكيفة الخاصة بالوجه القبلي، وذلك اليوم الجمعة، عبر موقعها الرسمي وذلك لتوفير كافةالمعلومات الخاص بمواعيد القطارات المكيفة لتسهيل الحجز على المواطنين.



القطارات المكيفة بخط القاهرة ـ الوجه القبلى

1- قطار رقم 1902 القاهرة أسوان، موعد قيامه الساعة 00.20 بعد منتصف الليل.

2- قطار رقم 934 الإسكندرية الأقصر VIP، موعد قيامه من القاهرة الساعة 01.10 بعد منتصف الليل.

3- قطار رقم 978 القاهرة أسيوط VIP، موعد قيامه الساعة 06.30 صباحا.

4- قطار رقم 980 القاهرة أسوان VIP، موعد قيامه الساعة 08.00 صباحا.

5- قطار رقم 2010 القاهرة أسوان، موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

6- قطار رقم 982 القاهرة أسوان، موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.

7- قطار رقم 986 القاهرة الأقصر، موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

8- قطار رقم 186 بور سعيد سوهاج مختلط (مكيف - مميز)، موعد قيامه من القاهرة الساعة 13.30 ظهرا.

9- قطار رقم 970 بور سعيد سوهاج، موعد قيامه من القاهرة الساعة 14.00 ظهرا.

10- قطار رقم 990 القاهرة سوهاج، موعد قيامه من القاهرة الساعة 16.00 بعد الظهر.

11- قطار رقم 2006 القاهرة أسوان VIP، موعد قيامه الساعة 17.15 بعد الظهر.

12- قطار رقم 2012 القاهرة أسوان، موعد قيامه الساعة 17.30 بعد الظهر.

13- قطار رقم 872 القاهرة أسيوط، موعد قيامه الساعة 17.45 بعد الظهر.

14- قطار رقم 988 القاهرة أسوان، موعد قيامه الساعة 19.00 بعد الظهر.

15- قطار رقم 84 القاهرة أسوان نوم، موعد قيامه الساعة 19.20 بعد الظهر.

16- قطار رقم 86 القاهرة أسوان نوم، موعد قيامه الساعة 19.45 بعد الظهر.

17- قطار رقم 88 الإسكندرية أسوان، موعد قيامه من القاهرة الساعة 20.00 مساء.

18- قطار رقم 2014 القاهرة أسوان VIP، موعد قيامه الساعة 21.00 مساء.

19- قطار رقم 976 القاهرة أسوان VIP، موعد قيامه الساعة 21.30 مساء.

20- قطار رقم 996 القاهرة أسوان، موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.

21- قطار رقم 2008 الإسكندرية أسوان VIP، موعد قيامه الساعة 23.00 مساء.

22- قطار رقم 890 القاهرة سوهاج، موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.

23- قطار رقم 977 الأقصر القاهرة موعد قيامه، الساعة 00.10 بعد منتصف الليل.

24- قطار رقم 83 أسوان القاهرة نوم، موعد قيامه الساعة 00.20 بعد منتصف الليل.

25- قطار رقم 1903 أسوان القاهرة، موعد قيامه الساعة 01.05 بعد منتصف الليل.

26- قطار رقم 87 أسوان القاهرة، نوم موعد قيامه الساعة 01.15 بعد منتصف الليل.

27- قطار رقم 185 سوهاج بورسعيد مختلط (مكيف - مميز)، موعد قيامه الساعة 01.40 بعد منتصف الليل.

28- قطار رقم 2009 أسوان القاهرة VIP، موعد قيامه الساعة 02.05 بعد منتصف الليل.

29- قطار رقم 871 أسيوط القاهرة، موعد قيامه الساعة 03.15 بعد منتصف الليل.

30- قطار رقم 85 أسوان القاهرة نوم، موعد قيامه الساعة 04.10 صباحا.

31- قطار رقم 997 أسوان القاهرة، موعد قيامه الساعة 04.35 صباحا.

32- قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 05.45 صباحا.