اليابان تستعد لإعلان حالة طوارئ قصوى لاحتواء كورونا

قبل 3 أشهر من دورة الألعاب الأولمبية

تستعد اليابان لإعلان حالات طوارئ "قصوى وقصيرة الأجل" في طوكيو وأوساكا ومقاطعتين أخريين اليوم الجمعة في الوقت الذي تبذل فيه البلاد جهودا مستميتة لاحتواء موجة جديدة من وباء كورونا قبل ثلاثة أشهر فقط من دورة الألعاب الأولمبية.



وقال وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا إنه بموجب حالة الطوارئ الجديدة التي ستفرض في الفترة من 25 أبريل إلى 11 مايو ستطلب الحكومة إغلاق المطاعم والحانات فضلا عن إقامة المناسبات

الرياضية الكبرى بدون جمهور.



وأضاف أن مخالفة هذه القيود سيؤدي إلى فرض إجراءات عقابية طبقا لقانون جرى تعديله مؤخرا.



ومضى يقول "نحن مضطرون تماما لتقييد حركة الناس وعلينا تنفيذ ذلك بشكل صارم. نريد إجراءات قوية وقصيرة الأجل ومركزة".

وطلب من اليابانيين أن يتذكروا إجراءات العزل العام التي فرضت الربيع الماضي وأن يلزموا منازلهم.



وسيتم إقرار هذه القيود الجديدة رسميا في اجتماع اللجنة الحكومية المكلفة بملف كورونا في وقت لاحق من اليوم الجمعة على أن يعلنها رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا في مؤتمر صحفي.

تخطط حكومة اليابان لفرض حالة طوارئ جديدة في مواجهة فيروس كورونا بالعاصمة طوكيو ومقاطعتي أوساكا وهيوجو قريبًا، في ضوء اختناق النظام الصحي وسط ارتفاع عدد حالات الإصابة الشديدة، وفقًا لمصادر حكومية يابانية.



وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا في وقت لاحق، بما في ذلك رئيس الصحة الياباني نوريهيسا تامورا والوزير المسؤول عن مكافحة فيروس كورونا في اليابان ياسوتوشي نيشيمورا، لمناقشة فرض حالة الطوارئ الثالثة في مواجهة الوباء.



ويأتي هذا التطور بعد يوم من مطالبة حكومة مقاطعة أوساكا من الحكومة المركزية إعلان حالة الطوارئ في محاولة لوقف ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا.

وتخطط حكومة العاصمة طوكيو لتقديم طلب مماثل في غضون أيام، بينما من المتوقع أن تتخذ مقاطعة هيوجو قرارًا في هذا الصدد خلال اجتماع فرقة العمل المعنية بمكافحة كورونا اليوم الأربعاء.



وقال سوجا في جلسة برلمانية في نفس اليوم: "بالنظر إلى طلب مقاطعة أوساكا، نود أن نتوصل بسرعة إلى نتيجة بعد إجراء تقييم شامل للوضع ودراسة الإجراءات".