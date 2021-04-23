7 قرارات جديدة لـ«الوطنية للصحافة» بشأن تغييرات في الصحف القومية

اجتمعت الهيئة الوطنية للصحافة، الخميس، برئاسة عبدالصادق الشوربجي، وحضور الدكتور أحمد مختار، وكيل الهيئة، والمستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتورة فاطمة سيد أحمد ووليد عبدالعزيز وسامح عبدالله وأسامة أبو باشا والشيماء عبد الإله، أعضاء الهيئة ومروة السيسي، أمين عام الهيئة.

وأصدرت الهيئة عدة قرارات؛ جاءت على النحو التالي:

أولاً: تعيين خالد عبدالمنعم رئيساً لتحرير الأهرام الرياضي.

ثانياً: دمج جريدة الرأي للشعب مع جريدة الجمهورية لتصبح ملحقاً أسبوعياً.

ثالثاً: تغيير دورية كتاب الجمهورية الصادر عن مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر لتصبح ربع سنوية، ويتولي عبدالنبي الشحات رئاسة تحريره.

رابعاً: إصدار بوابة الأهرام أوتو ويتولى هشام محمود علي الزيني رئاسة تحريرها.

خامساً: الموافقة على طلبات مؤسسات الأهرام والشركة القومية للتوزيع ودار الهلال لاستغلال بعض الأصول المملوكة لها لتعظيم مواردها المالية، مع تأكيد الهيئة على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية والنظامية وإخطار الهيئة بما يتم اتخاذه من إجراءات.

سادساً: الموافقة على طلب مؤسسة أخبار اليوم بتغيير مجلة أخبار النجوم إلى جريدة، وتخفيض سعرها من ٨ جنيهات إلى ٥ جنيهات. على أن يقدم رئيس التحرير تقريراً بنتائج وآثار ذلك بعد ٦ أشهر .

سابعاً: قررت الهيئة مخاطبة المؤسسات الصحفية القومية بمنع تحويل الإداريين إلى صحفيين، حفاظاً على مهنة الصحافة والقواعد والأصول المعمول بها، إلا فيما يتعلق بالحالات الاستثنائية والكفاءات النادرة وبعد عرضها على الهيئة لاعتمادها.